Confirman infidelidad de esposo de Maribel Guardia: “Ya vi las pruebas”

Ciudad de México. - La batalla legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, sigue sumando nuevos capítulos, ahora con acusaciones de infidelidad dentro del matrimonio de la actriz con Marco Chacón.

Después de que Maribel interpusiera una demanda contra su nuera con el fin de proteger la integridad de su nieto, Imelda Tuñón aseguró ante la prensa que la actriz guarda resentimiento hacia ella porque descubrió que Chacón le había sido infiel con una exalumna suya. Según su versión, cuando su madre habló del tema en su momento, se vio obligada a negarlo, a pesar de que la información era verdadera.

El esposo de Maribel Guardia rechazó rotundamente estas acusaciones y aseguró que las acciones legales contra Tuñón tienen como único propósito el bienestar del nieto de la actriz. Sin embargo, Addis Tuñón, periodista y tía de Imelda, salió en defensa de su sobrina, asegurando que esta no dijo mentiras.

En una entrevista con el canal de YouTube Vaya vaya, Addis recordó haber hablado previamente sobre la presunta infidelidad de Chacón y sostuvo que, en aquel entonces, Maribel Guardia manipuló la situación para mantener las apariencias.

Fue en lo único que yo fui frontal con el personaje de Maribel Guardia […] Ella me mintió. Hizo que mintiera mi sobrina, sino que no se detuvo en que su nuera pusiera en ese nivel a su mamá. No le importó que yo, que acababa de volverme mamá, me quedara sin trabajo”, declaró la periodista.

Aunque aseguró no tener rencor hacia la actriz, Addis reconoció que en su momento la controversia le afectó profesionalmente, ya que su fuente de información desmintió todo. No obstante, con el tiempo, y ante la nueva disputa legal, se siente reivindicada:

Un año y dos meses después, queda claro que yo no mentí, que mi fuente no me falló y que fue una manipulación de la verdad para mantener las apariencias”, expresó. Además, afirmó que ha visto las pruebas de la supuesta infidelidad de Chacón, aunque prefirió no entrar en detalles.

A pesar de la controversia, Addis Tuñón subrayó que el tema de la supuesta infidelidad es “irrelevante” en el pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón. También destacó que la actriz nunca le reclamó directamente por exponer su crisis matrimonial:

Fui muy linda, muy amorosa al mentirme, pero muy linda”, dijo con ironía.

Mañana 31 de enero, Maribel Guardia ofrecerá una conferencia de prensa para abordar públicamente la demanda contra su nuera. Addis, por su parte, aseguró que no siente incomodidad por la respuesta de la actriz y reiteró que tiene derecho a expresarse.

Qué bueno que exponga, que dé réplica, que comente lo que quiera comentar. Si tú ves con lupa mis en vivo, mis participaciones en ‘DPM’, etc., no he mencionado nada malo de la señora. Sí, me desahogué por lo que pasó, pero nada más”, señaló.

Finalmente, Addis Tuñón criticó a quienes han señalado a su sobrina y les pidió actuar con responsabilidad:

Ojalá que tengan una motivación genuina (de ayudar) y, si es de utilidad en el caso, que vayan a la fiscalía, porque yo no defiendo que alguien sea culpable o inocente”, concluyó.

Fuente: Tribuna