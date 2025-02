Taylor Swift da dura advertencia a Travis Kelce antes del Super Bowl tras consumo de drogas

Comparta este artículo

Nueva Orleans, Estados Unidos.- La reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, recientemente dejó a más de uno de los fans de la NFL sorprendidos, al haberle dado una dura advertencia a su novio, Travis Kelce, sobre su próxima participación en el Super Bowl LIX y su comportamiento en Nueva Orleans antes del gran partido, después de haber consumido drogas en el pasado, que le costaron una suspensión.

El pasado domingo 26 de enero, oficialmente se consolidó Kasas City Chiefs como el equipo que va a enfrentar a los Philadelphia Eagles el próximo domingo 9 de febrero, y conocer quien se coronara como el ganador absoluto de la temporada 2024 - 2025, y se llevará a casa el Trofeo Vince Lombardi. Este triunfo será disputado en el Caesars Superdome, ubicado en New Orleans, siendo esta la segunda ocasión que Kelce va a la ciudad como el ala cerrada.

La primera vez sucedió en el año del 2010, cuando jugaba para los Cincinnati Bearcats, cuando se enfrentarían en contra de los Florida Gators. El equipo de Kelce tenían la mayor racha de triunfos y ni una derrota, sin embargo, en el partido decisivo no pudo estar en el campo, debido a que tuvo que ser suspendido por su coach, ya que la NCAA decidió realizar pruebas de antidoping, en la que salió positivo a marihuana.

El ala cerrada que ha hechos historia junto a Patrick Mahomes, en el 2023 habló para Vanity Fair de dicho incidente, revelando que decidió fumar dicha sustancia debido a que estaba en una fiesta escuchando a Lil' Wayne y solo pensó que será grandioso fumar lo mismo que él: "Estaba en Nueva Orleans, escuchando a Lil' Wayne, y quería fumar lo mismo que él fumaba: "Estaba en Nueva Orleans, escuchando a Lil' Wayne, y quería fumar lo mismo que él fumaba. Me quedé ahí sentado, muerto en el agua. Sólo quería salir de allí. Estaba tan avergonzado que no quería mirar a nadie".

Tal parece que dicha anécdota llegó a los oídos de la intérprete de You Belong To Me, debido a que después de haber derrotado a los Buffalo Bills, Taylor tras escuchar a su novio decir que "le debo algo a Nueva Orleans", le respondió que no iría a Bourbon Street, donde ocurrió todo, a lo que este entre risas señaló que no se divertiría tanto y tampoco consumiría "granadas de mano". La reconocida cantante finalmente le advirtió que debería de comportarse durante su estancia, mientras su madre, Donna Kelce apoyaba las declaraciones de la joven.

Fuente: Tribuna del Yaqui