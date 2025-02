Cayó desde un balcón: J Balvin sufre trágica muerte y en podcast reflexionan su pérdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido cantante de origen colombiano, J Balvin, acaba de dar una entrevista en la que habló sobre sus más oscuros pensamientos, después de que sufrió la trágica muerte, de uno de sus más queridos amigos y colegas, el británico de 31 años, Liam Payne, después de que este cayera desde un balcón ubicado en el tercer piso. En el podcast, visiblemente devastado, reflexionó sobre su pérdida.

En la industria de la música, el creador de temas como Azul y Rojo, ha sido uno de los mayores impulsores de la salud mental, pues al padecer de depresión y ansiedad, busca informar sobre estos temas y apoyar a quienes atraviesen por estas terribles enfermedades mentales. Por este motivo es que le cuestionaron sobre el deceso del cantante británico, pues al inicio se mencionó que fue a causa de que se quitaría la vida por la severa depresión que padecía.

Balvin, era uno de los más cercanos amigos del exintegrante de One Direction, siendo cercanos desde el año 2018, cuando colaboraron juntos en el tema llamado Familiar, siendo uno de sus más grandes éxitos mundiales. El 16 de octubre del 2024, cuando se informó de la terrible muerte de Payne, tras haber caído desde el balcón de su habitación, más de 13 metros de altura, el latino fue de los primeros en externar su dolor con un breve mensaje: "Descansa en paz, mi amigo Liam Payne". Ahora, declaró como le afectó.

Fue en el pódcast Los Hombres Sí Lloran, cuando el cantante de reaggetón declaró que él le tenía un gran aprecio al británico y se vio muy afectado por su partida, tanto que su mente entró como en una especie de caos y pensó en lo peor, casi teniendo una recaída en pensamientos negativos y peligrosos. De igual manera, destacó la gran sorpresa que sintió al enterarse del deceso y todo lo que comenzó a salir inesperadamente, como rumores sobre su presunto suicidio.

Finalmente, el creador de Colores, le confesó al conductor de dicho podcast, Juan Pablo Raba, que tuvo que tomarse una pastilla que usa para poder dormir, antes de que fuera la hora acordada, debido a que su mente estaba demasiado inquieta y no lo estaba llevando por buenos pensamientos: "Estos días que pasó lo de Liam Payne yo dije 'Quiubo'. Me tocó tomarme la pastillita. La que me tomo para dormir me la adelantaron.. volvió el cerebro y se acomodó".

Fuente: Tribuna del Yaqui