Lolita Cortés hunde a Apio Quijano tras críticas por su interpretación de 'Tu Falta de Querer'

Ciudad de México.- Lolita Cortés es una de las actrices más reconocidas del teatro musical en México; sin embargo, la famosa también es tenida como una de las más grandes villanas del reality show de La Academia, donde la celebridad ha demostrado ser una jueza implacable en cuanto a las críticas en contra de sus alumnos se trata, puesto jamás le ha temblado el dedo al señalar los errores de los participantes del programa de telerrealidad de TV Azteca.

Es debido a ello que, cuando la celebridad comete algún error en el entorno musical, la gente no duda en señalarlo, tal y como ocurrió recientemente con el exintegrante de Kabah, Apio Quijano, quien no dudó en arremeter en contra de la actriz, a quien criticó por su interpretación del icónico tema de Mon Laferte, Tu falta de querer, el cual es conocido por ser complejo de cantar dado a que maneja notas muy altas.

Lolita Cortés se lanza contra Apio Quijano

Por su parte, Lolita Cortés no dudó en hablar al respecto en una entrevista, donde la cuestionaron sobre el tema y ella, fiel a su brutal honestidad, no dudó en lanzarse en contra del exKabah, a quien acusó de no saber cantar o bailar: “¡Ay!, que él haga lo que se le dé la regalada gana, pobrecito, es lo único que puede hacer, ni bailar, entonces ahora ya hacen TikToks, y está bien. El Apio, ¿quién es el Apio?… gracias”, señaló la profesional del teatro.

En tanto, los medios intentaron sacarle el jugo a la controversia y cuestionaron a Lolita sobre qué pensaba acerca de las declaraciones que indicaban que ella sentía envidia por Apio, a lo que Cortés no dudó en estallar en carcajadas y aclarar que eso ni siquiera era verdad: “Olvídalo… ¡jamás!… Imposible”, aseveró la famosa, quien decidió ponerle punto final al tema declarando que si bien, la canción no sonó como debía, es porque ella no puso empeño en hacerlo, porque solo estaba pasando un buen momento.

“No fue en un concierto, no cobré la entrada, era el cumpleaños de un amigo, era un karaoke (…) no alcanzaba yo a leer la letra, canté horrible, obvio, o sea, discúlpenme, yo fui a divertirme, me la pasé muy bien, canté horrible, pero me la pasé muy bien, pero a nadie le cobré.”

Finalmente, Lolita Cortés adelantó que, en caso de hacer un concierto, se encargaría de incluir Tu falta de querer, para demostrar que sí la puede cantar bien e incluso presumió que la interpretación lograría satisfacer hasta a la misma Mon Laferte: “Además, no tengo por qué gustarle a todos… Mon, te amo, disculpa la interpretación, pero no te preocupes, ya que haga un concierto y esté vocalizada, va a salir divina”, aseguró.

