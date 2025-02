¿Se drogaron juntos? Facundo revela verdad de polémico VIDEO con Imelda Tuñón 'ebria'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que se filtrara que supuestamente se drogaron juntos o que se habrían puesto borrachos en un boliche de la Ciudad de México, el polémico presentador y comediante, Facundo, acaba de brindar una entrevista en la que aclara la verdad del tan polémico video al lado de la joven actriz y cantante, Imelda Garza Tuñón, en el que presuntamente se encuentran en estado de ebriedad.

En medio de la batalla legal entre Imelda y Maribel Guardia, quien la acusa de no ser apta para cuidar de su hijo porque era adicta a las drogas y al alcohol, el polémico periodista de espectáculos, Javier Ceriani, compartió un video en el que se puede ver a la joven junto al polémico presentador antes mencionado. Facundo es conocido por sus "funables" comentarios y actos, como haber consumido sustancias nocivas y también beber en exceso.

El exconductor de Chisme No Like declaró que ambos habían salido junto con otros amigos y que estarían en estado de ebriedad al momento de ser captados por sus cámaras. Incluso compartió que Facundo se burlaba de su desempeño en el programa Quiero Cantar y decía que no jugaba bien porque estaba bajo la influencia de algo, a lo que ella solo se rio y mencionó: "Después de toda la tunda que me dieron en Venga la Alegría, de inmediato me da una tunda aquí Facundo".

Ante esto, el programa de Todo Para La Mujer, acaba de compartir una entrevista que se le hizo a Facundo sobre la situación, quien entre risas comentó que él no tuvo cita con nadie y que no salieron juntos ni como amigos, porque no se conocían, sino que ella estaba con amigos y él llegó con sus hijos, y estaban en el boliche simplemente cotorreando porque a eso se va, a divertirse y pasarla bien, pero desmintió el que fueran amigos o conocidos.

Sobre el supuesto hecho de que estaría bajo los efectos del alcohol o las drogas, el presentador de Miembros Al Aire afirmó que él no hizo pruebas de alcoholímetro, ni de nada más, así que él no puede asegurar que estuviera ebria o no, y para él tampoco es que le importe, pues piensa que cada quien puede hacer con su vida lo que quiere, siempre y cuando no dañen a nadie con sus acciones y dio por terminada la entrevista.

Fuente: Tribuna del Yaqui