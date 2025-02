Tras polémica de Maribel Guardia, Victoria Ruffo alza la voz y ¿envía mensaje a Imelda Tuñón?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La bomba entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón continúa dando de qué hablar dado a la manera tan sorpresiva en la que ocurrieron las cosas, sobretodo porque ambas mujeres parecían ser un soporte la una para la otra luego de la muerte de Julián Figueroa, hecho que ocurrió el 9 de abril del 2023. Muchas fueron las fotografías que la actriz de Lagunilla mi barrio compartió en sus redes sociales en las que se le veía disfrutar de paseos con su nuera, entre otras cosas.

Lamentablemente, las cosas entre las dos explotaron luego de que Imelda tomó la decisión de mudarse de la mansión de Maribel Guardia, y es que apenas unos días después de que la rubia abandonó el lujoso inmueble, la actriz de Corona de Lágrimas levantó una denuncia en contra de Tuñón, a quien acusó de violencia familiar. Según lo dicho por la histrionista, la joven se iba por días de fiesta y volvía en estado inconveniente.

Otros hechos que han comenzado a filtrarse con el pasar de los días es que Imelda Tuñón habría ingresado a algunos hombres a la casa de Maribel Guardia, sin el permiso de ésta; pero las cosas no se detuvieron ahí, ya que, uno de estos sujetos fue encontrado en paños menores, quien resultó ser un reconocido piloto. Actualmente, la prensa está buscando descubrir cualquier detalle que ayude a profundizar la situación entre ambas féminas.

Debido a lo mencionado antes, el medio Ventaneando lanzó una entrevista realizada a la actriz, Victoria Ruffo, quien es gran amiga de Maribel Guardia, esto con la finalidad de averiguar un poco más sobre el tema, pero la actriz de Simplemente María se mostró un tanto precavida en sus palabras: “No he podido hablar con ella, pero como su amiga que soy, le guardo todo mi respeto y mi opinión. La quiero mucho, sí me gustaría poder abrazarla con todo mi cariño. Yo la apoyo en todo lo que haga”, sentenció.

Victoria Ruffo habla sobre el caso de Maribel Guardia

Créditos: Internet

Finalmente, la madre de José Eduardo Derbez se encargó de emitir un mensaje, aunque éste estaba dedicado a todas las personas en redes sociales, a quienes les pidió que no dieran su opinión sobre el tema: “Yo lo que sí le digo a la gente, es que no tienen derecho a opinar, no tienen derecho a meterse en una cuestión que es totalmente privada y solo de ellas. Lo único que le pediría a la gente, es que no opine, que no se metan, porque este es un problema de ellas y son ellas las que tienen que solucionarlo”, concluyó la artista.

Fuentes: Tribuna