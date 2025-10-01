Actriz de Televisa califica de "tóxica" telenovela de Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Ciudad de México.- Fátima Torre Hütt es una actriz salvadoreña que ha participado en diversas telenovelas mexicanas. Aunque nunca ha sido protagonista, es bastante conocida en el mundo del espectáculo. Además, es hermana del reconocido actor y diseñador de moda mexicano José María Torre, así como de la productora Andrea Torre Hütt, quien interpretó a La Nena en Una Familia de Diez.

Entre sus personajes más destacados se encuentra Iluminada en Soy tu dueña (2010), producción que tuvo como protagonistas a Lucero y Fernando Colunga. De hecho, también interpretó a Fátima Álvarez en El juego de la vida, así como a Flavia Morales en Velo de novia, uno de los melodramas más reconocidos del productor Juan Osorio, quien es uno de los creadores con más proyectos realizados para Televisa.

Acerca de Fátima Torre

De acuerdo con información en línea, actualmente se dedica a las redes sociales, ya que el 21 de octubre de 2017 se convirtió en mamá. En sus inicios en el mundo del espectáculo participó en telenovelas infantiles como Cuento de Navidad y El diario de Daniela. Sin embargo, de la prometedora carrera que pudo tener, desde que su vida se volvió más familiar amplió sus horizontes hacia las plataformas digitales.

Fátima Torre

En medio de la controversia

El martes, Fátima publicó un video en su TikTok donde explicó por qué ya no realiza telenovelas. En el texto agregó: "Jajaja ya hay más 'modernas', pero a veces sí se pasan con sus toxicidades jajaja". El problema surgió porque incluyó clips de uno de los dramas más exitosos de esta era, Lo que la vida me robó (2013), protagonizado por una de las parejas más queridas por los mexicanos, Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

Por supuesto, los internautas no pudieron tolerar esto y se le fueron en contra, incluso sugiriendo que su ausencia en nuevos proyectos se debía a que nadie la buscaba para ellos. "Bueno, eso ya es cuestión tuya qué novela aceptas, no todas son iguales. Y aparte, siempre fuiste la muchacha, nunca protagonizaste, así que nunca te tocaron esos diálogos", escribió el perfil de @Claudette022.

Fuente: Tribuna del Yaqui