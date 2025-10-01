Disparos al aire sorprenden a asistentes de concierto de Tito Torbellino Jr. en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- En la madrugada del martes 30 de septiembre, una experiencia muy alarmante le tocó vivir a Jesús Tovar, conocido artísticamente como Tito Torbellino Jr., pues en pleno concierto en la localidad de Delgado de Abajo, mientras se desarrollaban las fiestas patronales de San Miguel Arcángel, se vivió un momento de gran tensión. Inclusive, el músico se manifestó en redes sociales sobre este incidente que le provocó un enorme susto.

De hecho, en la plataforma de TikTok se difundió un video en el que un hombre del público levanta un arma y dispara al cielo justo en el instante en que el artista interpreta el tema Mi Clave es el 01. A pesar de todo, el originario de Phoenix, Arizona, continuó con el show y más tarde envió un mensaje de agradecimiento a sus fans en su perfil de Instagram: "Muchas gracias Delgado, Guanajuato se puso pe***".

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las autoridades locales no se han manifestado al respecto, así como tampoco la gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo; en caso de que lo hagan, te lo informaremos en TRIBUNA. Es necesario recordar que el padre del artista, Tito Torbellino, fue asesinado el 29 de mayo de 2014, con más precisión en el restaurante RED, frente a la Plaza Tutuli, ubicada en Ciudad Obregón, Sonora.

La situación asustó a los invitados

De acuerdo con información extraoficial, el progenitor del estadounidense perdió la vida a manos de dos sujetos armados; mientras uno cuidaba la entrada, el otro se dirigió directamente contra el famoso y le disparó con una pistola calibre 9 milímetros en el pecho, para luego darse a la fuga. Por supuesto, fue trasladado al hospital más cercano, pero las heridas eran tan graves que no logró sobrevivir.

Precisamente, Guanajuato forma parte de los estados que se unieron a la prohibición de los narco corridos, ya que esta reforma busca sancionar a quienes hagan caso omiso. Es vital destacar que el término apología del delito se aplica cuando alguien propicia la difusión de música que comúnmente se relaciona con capos, sicarios y el propio entorno de esta variación del corrido mexicano.

