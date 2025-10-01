Ricardo O'Farrill dice que Ana María Alvarado se hizo en reunión; Joanna Vega lo desmiente

Ciudad de México.- El polémico comediante, Ricardo O'Farrill, en intento para defender a sus colegas, Ricardo Pérez y Slobotzky, de su pleito con la prensa, por lo cual en un video mediante sus redes sociales, aseguró que Ana María se hizo del baño mientras que estaban en una entrevista en una mesa con periodistas. Por este motivo, Joanna Vega-Biestro, salió y lo desmintió, junto un mensaje en el que dice saber algo que lo hundiría de nuevo.

Como se sabe, después de que Susana Zabaleta tuviera un encuentro tumultoso con medios como Ventaneando, Sale el Sol y otros, Ricardo se lanzó en su contra, demeritando su trabajo, por lo que muchos salieron en su contra y arremetieron de nuevo contra la cantante, a lo que respondieron con un video parodiando a periodistas, como Ana María, y programas como los antes mencionados, pero exagerando ciertos escándalos, gestos y comentarios que suelen hacer. A esto, la respuesta fue sacar trapos sucios al sol de los comediantes.

Por este motivo, Ricardo a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, compartió un mensaje en el que afirmó que al ver que Ana María era una de las que estaba en contra de La Cotorrisa, iba a filtrar algo vergonzoso que calló por ser discreto, pero al ver que ella no lo era, ya no se guardaría nada: "Si te metes con mis amigos y colegas yo también puedo contar una verdad que viví a tu lado. Aquí concluyo con el tema. Ya no me hagan más preguntas. Esto fue lo que oí y vi, pero por discreción había elegido guardar. Solo que si tu no sabes ser discreto: yo tampoco".

Junto a esta declaración, el comediante compartió un video, en el que dice que en una reunión con periodistas de Imagen TV, Ana María estaba en la mesa, y que le salió un gas con premio, asegurando que él escuchó cuando se lanzó el gas y no dijo nada, incluso después que se levantaron y él notó en el vestido la famosa 'raja de canela': "Grabamos la entrevista, después estábamos como en una mesa tomando café y ahí fue cuando escuché… me dije: 'no digas nada, Ricardo'. Hice como si nada. Al final, cuando nos levantamos, fue cuando vi la mancha en la parte de atrás del vestido. Me pareció muy vergonzoso".

Por este motivo, Joanna salió por el mismo medio, asegurando que O'Farrill estaba mintiendo, y que además de esto, ella tenía el conocimiento de que él había hablado mal, una vez más, de varios de sus compañeros comediantes, tema que lo tuvo en controversia hace un par de años: "Qué necesidad de inventar para llamar la atención. Yo también estaba en esa mesa y lo que dices es mentira. Y si quieres recordar, mejor hablemos de cómo hablaste mal de varios de tus 'compañeros' ese mismo día, en esa misma mesa".

Qué necesidad de inventar para llamar la atención. Yo también estaba en esa mesa y lo que dices es mentira. Y si quieres recordar, mejor hablemos de cómo hablaste mal de varios de tus ‘compañeros’ ese mismo día, en esa misma mesa. https://t.co/aFfM7B75Nz — JOANNA VEGA-BIESTRO (@vegabiestro) September 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui