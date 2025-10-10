Filtran IMÁGENES del personaje de Lady Gaga en 'El diablo viste a la moda 2'

Los Ángeles, Estados Unidos.– Aunque su mayor fortaleza es la música, Lady Gaga ya cuenta con un importante repertorio en el mundo del cine y la televisión, donde ha demostrado ser también una actriz de gran talento. Ahora, la artista de 39 años sorprendió enormemente a sus fanáticos tras revelarse que formará parte de la esperada secuela El diablo viste a la moda 2, donde compartirá créditos con Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt.

Es importante resaltar que su última aparición en la industria de la actuación fue en la serie Merlina (2025), donde interpretó a Rosaline Rotwood, una vidente fallecida que en vida formó parte de la Academia Nevermore. En cuanto a su nuevo proyecto, desde hace meses circulaban rumores sobre su participación en esta icónica película, pero la confirmación oficial llegó la noche del pasado jueves 9 de octubre.

Alrededor de las 18:30 horas (tiempo local), Gaga fue vista cerca de la Academia de Brera, justo en el mismo punto donde se grabó la famosa escena del desfile de moda de la revista Runway, la cual dentro de la historia dirige Miranda Priestly. Según medios locales, la intérprete de Bad Romance fue captada usando gafas oscuras y un top sin tirantes, saliendo del edificio ubicado en Via Fiori Oscuri, para después ingresar a un set de filmación.

Lady Gaga saliendo del lugar

Lo más curioso de todo es que volvió a aparecer minutos después, y testigos en la zona aseguran que lucía deslumbrante. Sin embargo, los videos que circulan en todas las redes sociales no permiten apreciar con detalle su vestuario, lo que ha generado aún más intriga entre sus seguidores, quienes están ansiosos por descubrir la razón exacta de su presencia en el lugar ese mismo día.

Lady Gaga was spotted in Milan earlier today, filming a scene for the sequel to The Devil Wears Prada, according to the Daily Mail UK. Her role in the film remains unknown. pic.twitter.com/vGwKY9LKgi — Gaga Notify (@gaganotify) October 9, 2025

¿De qué tratará su personaje?

De acuerdo con información de Glamour, Lady Gaga interpretará una versión de sí misma, y su participación será breve pero significativa. Curiosamente, en esas mismas fechas la cantante ofrecerá dos presentaciones en el Foro Assago, los días 19 y 20 de octubre, por lo que aprovechará su estancia en Europa para cumplir ambos compromisos. Por último, no se debe olvidar que El diablo viste a la moda 2 tiene programado su estreno mundial el 1 de mayo de 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui