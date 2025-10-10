Taylor Swift revela detalles de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco: "La más elegante"

California, Estados Unidos.- La querida y famosa cantante estadounidense, Taylor Swift, recientemente ha brindado una entrevista, en la que decidió sincerarse sobre la asistencia de uno de los eventos más esperados del año, la boda de Selena Gomez, y del reconocido productor musical, Benny Blanco. La intérprete brindó detalles nuevos de su participación y aseguró que fue "la más elegante" y "hermosa" novia.

A dos semanas de que la actriz de Los Hechiceros de Waverly Place llegara al altar con Benny, Taylor decidió hablar del tema en una entrevista con Jimmy Fallon, en la que primeramente, declaró que cuando ella la vio, fue muy emotivo porque ante sus ojos fue la más hermosa y elegante visión que ha tenido sobre alguien en el día de su boda: "Llegué a verla a ser la más elegante, más hermosa, no solo novia, sino la visión en mi vida. Nunca he visto nada tan hermoso como ella, el día de su boda".

Ante esto, en el programa de Fallon Tonight, destacó que como amiga puede decir que la ama mucho y se merece todo lo bueno, en especial la felicidad y el amor, destacando que Blanco es el mejor para ella, porque además de todo es muy divertido y la apoya en todo: "La amo y ella se merece todo, a Benny y toda esta felicidad. Benny es él, es él, es el mejor, es tan divertido, simplemente es el mejor".

De la misma manera, la intérprete de Bad Blood, declaró que realizó un discurso en el que sencillamente fue todo sobre Selena, que se esforzó en no mencionar nada de su compromiso con Travis Kelce, recalcando que para ella, era importante que fuera el día 100 por ciento de la actriz: "Así que, hice un discurso, pero en realidad hice un punto, sin mencionar nada sobre mi compromiso, nadie quiere que seas como 'oye, sé qué este es el día de tu boda pero (muestra su anillo). Estaba como 'no lo menciones', estaba como darle la vuelta, ya sabes a que me refiero".

Finalmente, sobre su discurso, terminó por decir que le agregó algo de humor al recordar la manera en que solían vestir cuando se conocieron en el año del 2008, asegurando que para ambas fue uno de los mejores años de su vida: "Hice algunas bromas y burlas, sobre la forma en que solíamos vestirnos en el año del 2008, año en el que nos conocimos, porque nos conocimos cuando éramos adolescentes. Fue todo un año".

Haz click aquí para ver el video.

Taylor habla sobre boda de Selena. Instagram @selenacolombia

Fuente: Tribuna del Yaqui