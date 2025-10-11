Ian Watkins, condenado por abuso sexual, muere degollado en prisión del Reino Unido

Wakefield, Reino Unido.- Esta mañana se confirmó que el cantante de rock Ian Watkins, exlíder de la banda Lostprophets, quien se encontraba preso en el norte de Inglaterra por delitos contra menores, perdió la vida tras ser apuñalado. De acuerdo con medios locales, el agresor lo emboscó y posteriormente lo degolló con un arma blanca artesanal, provocándole una hemorragia letal.

El sitio donde el exmúsico cumplía su sentencia recibe el nombre de Monster Mansion, y su objetivo es albergar a los criminales más peligrosos de todo Reino Unido. Tras el altercado, arribaron al lugar agentes y ambulancias. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, solo se conoce lo informado por la policía de West Yorkshire, quienes corroboraron la identidad de la víctima.

Cabe destacar que no era la primera vez que Ian Watkins sufría agresiones, pues en agosto de 2023 tres delincuentes lo mantuvieron como rehén durante aproximadamente seis horas. Afortunadamente, en aquella ocasión los agentes lograron ponerlo a salvo, y solo sufrió algunas heridas en el cuello. En caso de que surjan más datos sobre este hecho, como siempre, te lo haremos saber a través de TRIBUNA.

La agrupación se separó

Los trece horrendos crímenes contra menores le valieron una condena de 35 años de prisión. En 2013 fue sentenciado y, en aquel entonces, también se disolvió la agrupación que había iniciado en 1997. De lo poco que se sabe, la banda estuvo integrada por Ian Watkins (fallecido), Lee Gaze, Mike Lewis, Stuart Richardson, Jamie Oliver, Luke Johnson, DJ Stepzak, Mike Chiplin y Dan Medina.

Según datos extraídos de redes sociales, su primer álbum fue The Fake Sound of Progress, aunque los más exitosos terminaron siendo Start Something en 2004, Liberation Transmission en 2006 y The Betrayed en 2010. A pesar de que actualmente los miembros originales ya no existen como banda, los restantes decidieron darle un giro a su carrera y fundar No Devotion, que sigue vigente pero sin Luke Johnson.

