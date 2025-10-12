'Canelo' Álvarez festeja a lo grande los 18 años de su hija Emily con emotiva dedicatoria

Ciudad de México.- Santos Saúl Álvarez Barragán, mejor conocido como Canelo Álvarez, está de manteles largos porque este domingo 12 de octubre de 2025 celebra el cumpleaños de su hija mayor, Emily Álvarez. Por supuesto, el orgulloso padre no quiso quedarse atrás y publicó en sus redes sociales unas conmovedoras fotografías donde ambos aparecen abrazados, acompañadas de una breve pero especial dedicatoria.

"Felices 18, mi niña hermosa @emilyc.alvarez. Siempre estaré aquí para ti, que esta nueva etapa te traiga todo lo que esperas de la vida. TE AMO", escribió en Instagram el excampeón mundial en la división de peso supermediano. Cabe destacar que la joven es fruto del amor entre Canelo y Karen Beltrán. De hecho, Emily llegó a este mundo cuando el deportista mexicano tenía tan solo 17 años.

Se dice que Emily y su progenitor mantienen una relación cercana, al punto que en diversos eventos del tapatío se ha visto a la joven apoyarlo. En redes sociales, Emily Álvarez cuenta con más de un millón de seguidores y se muestra bastante activa. Precisamente, desde hace varias horas comenzó a compartir una serie de historias celebrando a lo grande sus 18 años, que según la ley mexicana la convierten en adulta.

El boxeador lucía orgulloso

¿Cómo fue su cumpleaños?

Hasta el momento, se sabe que Emily optó por un vestido guinda tipo cuero, maquillaje a juego y ondas suaves en su cabello completamente suelto. La celebración tuvo lugar en un salón ambientado como un antro moderno. En algunas fotografías se aprecia al boxeador de 35 años de edad sonreír feliz mientras observa a su hija divertirse en la pista de baile junto a sus amigos.

En un plano más personal, también se captó al novio de la influencer. Según información extraoficial, se llama Jaziel Avilez y mantiene una relación formal con ella desde hace algunos años. Con el paso de las horas, la festejada apareció con un nuevo atuendo: un minivestido dorado con abundante pedrería que llamaba inevitablemente la atención, acompañado de un peinado semirrecogido.

Fuente: Tribuna del Yaqui