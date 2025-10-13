Jennifer Lopez y Cardi B se unirían a Bad Bunny en el show de Medio Tiempo del Super Bowl LX

California, Estados Unidos.- Todo parece indicar que Bad Bunny se está preparando para callar bocas, ante todos los que critican y se oponen a su show de Medio Tiempo para el Super Bowl LX, debido a que ha comenzado a correr el rumor de que tendría a dos invitadas de lujo. Según los informes, se unirían a él, la rapera estadounidense, Cardi B, con la que ya tiene una colaboración, y la actriz y cantante, Jennifer Lopez.

Actualmente, el cantante de origen puertorriqueño, se encuentra en un momento muy importante de su carrera, ya que hace un par de semanas fue confirmado como en cargado de dar el show de medio tiempo en el evento deportivo más importante de la NFL, el Super Bowl, que se realizará el domingo 8 de febrero del 2026, en el estadio Levi's Stadium de Santa Clara, California, donde dos equipo se va a disputar el trofeo Vince Lombardi.

Pero, pese a que tuvo mucho apoyo de artistas importantes, que ya han formado parte de este evento, como Bruno Mars, e incluso la denominada 'Diva del Bronx', hay quienes se han puesto en contra de esta elección y hasta han pedido que se cancele la participación del trapero, asegurando que no representa lo que es la esencia norteamericana de lo que es el futbol americano, incluso Donald Trump dijo que era "ridículo".

Hace dos años se estrenaba “No Me Quiero Casar”. Temazo histórico. uD83DuDC8DuD83DuDC0EuD83DuDC41? pic.twitter.com/xzv4ewMzBW — BAD BUNNY El CLúB (@keiveiec) October 12, 2025

Ahora, en medio de estos dimes y diretes de su participación, se ha comenzado a decir que el intérprete de Ella Es Callaíta, está realizando un nuevo remix al lado de las dos actrices de Estafadoras de Wall Street, que llevará por título Bodega Baddie, y que al parecer, la cantarán en vivo, los tres juntos en el show de medio tiempo del Super Bowl LX. De ser cierto sería un momento lleno de energía y emoción que lo catapultarían a ser de los mejores shows.

Cabe mencionar que hasta el momento, esta información está simplemente en calidad de especulaciones, pues ninguno de los involucrados, como Bad Bunny, la rapera o la actriz de Selena, han salido para confirmar o desmentir esto. En caso de ser verdad, esta no es la primera vez que se verá a JLo en el super tazón junto a Bad Bunny, pues en el año del 2020, cuando estuvo junto a Shakira, la también puertorriqueña lo invitó a formar parte de su show junto a J Balvin.

uD83DuDEA8 Cardi B (@iamcardib) will team up with Bad Bunny (@sanbenito) & Jennifer Lopez (@JLo) for the “Bodega Baddie (Remix)”



The insider also reported that they are planning to perform it live for the first time at the Superbowl Halftime show. pic.twitter.com/6SOV1fL9c0 — farhan (@frtothehn) October 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui