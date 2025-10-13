'La Granja VIP': Adrián Marcelo y su mensaje que prende las redes contra 'El Patrón'

Ciudad de México.- Adrián Marcelo, el creador de contenido regiomontano más polémico, volvió a meterse en un gran problema y, como es típico de él, todo sucedió por una publicación realizada en su perfil de X (antes Twitter). Por supuesto, no podía quedarse sin opinar sobre el tema del momento en redes sociales, que se trata del show televisivo que comenzó el domingo de TV Azteca, La Granja VIP.

“Tengo muchas ganas de que hagan enojar a Alberto 'El Patrón' del Río y se ARMEN LOS VERGAZOS en 'La Granja VIP', escribió el comediante, quien formó parte del show La Casa de los Famosos México, edición 2024. Cabe mencionar que bastantes internautas tienen grandes expectativas de este programa, ya que esperan innumerables conflictos y hasta pleitos entre los habitantes.

Hasta ahora, se sabe que 16 celebridades vivirán durante diez semanas sin comodidades, pues para alimentarse tendrán que cosechar y cuidar animales. Entre los participantes se encuentran figuras de diferentes ramas del espectáculo: Kim Shantal, Jawy Méndez, Sandra Itzel, César Doroteo, Alfredo Adame, Lolita Cortés, Fabiola Campomanes, Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori y el luchador Alberto del Río, entre otros.

En redes reaccionaron con sentido del humor

Los conductores son Adal Ramones y Kristal Silva. Incluso, en la primera emisión, el extitular de Otro Rollo (1995) lanzó una dura indirecta hacia La Casa de los Famosos México, programa que en su última temporada fue acusado de censura:

“Desde este momento usted puede seguir la competencia a través de Disney+, si censura sin cámaras que se apaguen y sin granjeros que reciban un trato especial."

Uno de los conflictos que llamó la atención de la audiencia ocurrió este mismo día entre Manola Díez y la influencer Diana Ross, y todo fue por una piña. Como te informamos en TRIBUNA, muy temprano Manola se encontraba en la cocina y le pidió ayuda a Ross para cortar la fruta, pero esta respondió que no sabía cómo hacerlo. Esto enfureció a la actriz, y la situación fue tal que Alfredo Adame tuvo que intervenir para calmar el ambiente.

