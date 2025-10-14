¿Lucía Méndez, fuera de control? La actriz de Televisa se implantó chip que la enloqueció

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Lucía Méndez, al parecer, hace un par de años que pasó una etapa complicada y estuvo fuera de control con el tema de su libido, pues recientemente, una presunta fuente, ha afirmado que la estrella de Televisa, decidida a ser tan "ardiente" como su entonces joven pareja se implantó un chip sexual, que al final se habría retirado porque la enloqueció de deseo, más del esperado.

Una supuesta fuente cercana a Méndez, reveló detalles de los bochornos que sufrió la actriz cuando se implantó un chip que aumento el libido sexual, asegurando que "solo pensaba en sexo", destacando que aunque ella lo contó en el reality de Siempre Reinas, hay cosas que no dijo que fueron bastante graciosas. La presunta amistad de la también cantante, destacó que considera que hay que prestar mucha atención a estas anécdotas.

Según la fuente, en el año del 2022, la protagonista de El Extraño Retorno de Diana Salazar, contó que conoció a un joven guapo y modelo de solo 28 años de edad, poco más de la mitas de su edad, y como a ella ya le había disminuido el libido, que es normal en personas mayores a los 50 años, decidió implantarse el mencionado chip: "Al principio tenía sus dudas. Le habían recomendado utilizar pastillas para aumentar el deseo se..., pero también le sugirieron el implante, que estaba muy de moda y le duraría como medio año", aseguró.

Lucía Méndez. Internet

Ante esto, reveló que la cantante les decía que ella "no quería quedarse atrás ante los deseos" de su pareja, y por eso es buscó la manera de "dar batalla", y con el chip, lo consiguió, aunque asegura que fue hasta la segunda semana con él, que comenzó a sentir los efectos, ya que hasta sus pensamientos cambiaron y empezó a sentirse más "positiva, con mucha energía", que estaba como una jovencita que "quería experimentarlo todo".

Fue tal ese cambio que solamente quería estar pegada a su galán, que su ropa se volvió más sensual, que "sus encuentros estaban (subidos de tono)", y sentía mucho placer, que estaba muy feliz, hasta que tras varias semanas más, ya era demasiada esa energía sexual, que no lograba concentrarse en el trabajo, que solo quería tener intimidad: "Decía que andaba todo el tiempo ‘prendida’, que sentía como desesperación, así tal cual: ‘Pienso en hombres todo el tiempo’. Decía que era tal su ansiedad que quería hasta restregarse a la pared", agregó entre risas.

A nosotros ya nos había dicho que, con ese implante, después de semanas, no le agradó para nada esa sensación de tener ‘necesidad’ todo el tiempo. Así que, a los 2 meses de la colocación decidió que se lo retiraran. Lucía prefiere todo de forma natural. No sé por qué la prensa no dio importancia a esto cuando lo mencionó, si Lucía no tiene problema en abordar este tema. Hoy su vida ya está relajada, feliz y concentrada en el estreno de su nueva serie Cómplices, el 19 de este mes", concluyó.

Lucía se implantaría chip para aumentar el libido. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui