Maryfer Centeno y su misteriosa petición a los seguidores de Cazzu que nadie esperaba

Ciudad de México.- La madrugada del lunes 13 de octubre de 2025, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ya que se encuentra en el país con motivo de su gira Latinaje en vivo. La cantante inició con el pie derecho, pues logró sold out en el Auditorio Nacional. Además, recorrerá Guadalajara, Monterrey, Mérida y Puebla.

Por supuesto, en redes sociales se desató el verdadero furor, ya que la cantidad de fans de la trapera continúa aumentando en toda la República Mexicana. A pesar de ciertas preguntas incómodas sobre su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, no todo fue negativo, ya que el bombardeo de cariño por parte de sus seguidores podría garantizar más conciertos en un futuro cercano.

¿Qué le pidió Maryfer Centeno a Cazzu?

La popular grafóloga mexicana Maryfer Centeno sorprendió a su audiencia con una extraña petición a través de su perfil en TikTok, pues desea conocer a la cantante argentina. Sus deseos fueron tan grandes que incluso consideró la posibilidad de entrevistar a la intérprete de Con Otra. Algo avergonzada, compartió un video solicitando ayuda a todos los que la siguen en el mundo digital.

Cazzu está en México

"Estoy apenada por pedirles su ayuda, pero lo necesito. Sería un sosiego para mi alma conocer a Julieta Cazzu. Tengo muchas ganas de conocer a la 'Nena trampa'. No sé con quién hablar, no sé qué hacer, pero si alguien sabe cómo puedo conocerla, saludarla, entrevistarla o estar con ella un momento, sería maravilloso", expresó la creadora de contenido, quien ha colaborado en Hoy y Despierta América.

¡Así arranca el primer concierto de #Cazzu en el Auditorio Nacional! uD83EuDD29uD83CuDFA4uD83DuDC83uD83CuDFFBuD83DuDD77?uD83DuDD78???uD83DuDCFA #SaleElSol pic.twitter.com/1cdhKP0BrD — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 15, 2025

¿Lo consiguió?

Hace un par de horas, Maryfer volvió a pronunciarse para compartir que lleva días buscando boletos para el show que se realizará a las 20:00 horas en el Auditorio Nacional, este martes 14 y miércoles 15 de octubre de 2025. Se puede concluir que aún no ha tenido éxito en su petición, aunque logró que varios usuarios se identificaran con su desesperación por conseguir un lugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui