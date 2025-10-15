Leire Martínez marca distancia tras el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Ciudad de México.- En redes sociales se convirtió en todo un dilema el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh por lo que la banda anunció la decisión este miércoles 15 de octubre generando con esto diversas opiniones que en su mayoría son de malestar porque consideran que quien merece continuar al frente es la reconocida compositora y cantante española Leire Martínez Ochoa.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo? La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras", escribieron los miembros de la agrupación en su Instagram.

Uno de los cambios más notables es que dejó de formar parte Pablo Benegas, guitarrista y miembro fundador, pues se dice que se debió a "motivos personales". Hay que recordar que cuando salió Leire el argumento que se usó fue por "diferencias sobre cómo llevar el grupo", el asunto que es para muchos seguidores ella se había convertido tras 18 años en la imagen de lo que representaba La Oreja de Van Gogh.

La mayoría apoyan a Leire Martínez

El público en redes sociales ha demostrado que la idea de Amaia retomando el lugar que quedó vacío se marchó en 2007 para construir una carrera como solista, no les parece para nada adecuado y hasta lo han definido como "traición". Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se han manifestado sobre este asunto, aunque en TRIBUNA estaremos al pendiente para traerte toda la noticia.

La Oreja de Van Gogh anuncia su regresó con la ex, sin Pablo y sin disculpa a Leire Martínez quien los rescató del fracaso por 18 años.

Automáticamente los verdaderos fans de La Oreja de Van Gogh: pic.twitter.com/1KPv8oirfc — Erick (@edelacruzzzzz) October 15, 2025

¿Qué dijo Leire Martínez?

En entrevista para el programa El tiempo justo, la música no mostró interés en dar su opinión y en su lugar aseguró que está enfocada en su trabajo: . “Estoy a lo mío, trabajando. No me voy a pronunciar en nada, no es mi noticia. No tiene que ver conmigo. Lo que sea… entiendo que serán otras personas las que tengan que hablar. No es mi historia. Te agradezco la llamada y el interés”, externó.

Fuente: Tribuna del Yaqui