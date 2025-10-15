Mar Contreras deja plantada a conductora de 'Hoy' y no llega a entrevista; conoce el motivo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Mar Contreras, una vez más está dando de que hablar, debido a que hace poco la polémica presentadora y periodista de espectáculos, Shanik Berman, acaba de asegurar que la dejó plantada, debido a que pese a que tenían una reunión pactada, la histrionista no llegó a la entrevista que tenía con la conductora del programa Hoy, por este poderoso motivo.

En la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Contreras resultó ser una de las habitantes favoritas del público, incluso llegó a la gran final, y ocupó el quinto lugar de la emisión, aunque para muchos, esto fue injusto, ya que consideraron que debió de haber obtenido por lo menos el tercer puesto, ya que se mantuvieron firme en que Aldo de Nigris o Abelito debieron de ser el primero y segundo lugar.

Pese a que el resultado no fue el esperado, la mayoría del team Noche, ha logrado sobresalir fuera de la casa, y Contreras ha sido una de ellas, sin embargo, este miércoles 15 de octubre, la actriz de High School Musical: El Desafío, está dando de que hablar, debido a que la propia Shanik ha revelado que Mar la dejó plantada en la entrevista que iban a tener, para que hablarán de su participación en el reality show de Televisa.

AHHHHH uD83DuDE2DuD83EuDEF0uD83CuDFFB



MAR EN FÓRMULA pic.twitter.com/sHmPzcY5eX — Yose Contreras uD83EuDEBCuD83EuDD81uD83EuDE77 (@LEONAxTINISTA) October 15, 2025

En el video que circula por X, anteriormente conocido como Twitter, se escucha como Berman habla con Mar ante su ausencia del programa, en el que la actriz le dice que no pudo llegar a su entrevista en Grupo Fórmula, debido a que la aplicación de ubicación la mandó a una dirección incorrecta: "Voy saliendo de grabar un programa, me mandaron la ubicación del Grupo Fórmula, la pongo en el waze y me dirijo a esa dirección. Llegamos al lugar y 'aquí no es Grupo Fórmula'. La volvemos a poner y nos marca ya la ubicación real, pero la puse dos veces y me marcaba otro lugar".

Pese a la explicación de Mar sobre su ausencia, muchos de los internautas no creyeron los motivos que dio la histrionista, y aseguraron que la realidad es que Mar no quiso ir a dicha entrevista porque siente que saldrá mal parada como otras celebridades han hecho, destacando que para ellos la presentadora simplemente "pregunta puras mam..." y que era señal que no fuera:

Es una señal para que no vaya a esa mad... jaja. Shanik me da mucha risa pero pregunta puras mamad...".

Esa entrevista no va a traer nada bueno. Mejor que cancele eso".

Mar mejor no vayas a esa entrevista esa Shanik es bien (víbora) creo que esto fue una señal divina para que no vayas".

No puede ser JAJJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJA



funala Shanik



MAR X SHANIK pic.twitter.com/UxF5MxmuYl — maruD83EuDEDF (@nerimaryya) October 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui