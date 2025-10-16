Kunno revela si Ángela Aguilar está embarazada de Christian Nodal tras polémica con Cazzu

Ciudad de México.- El reconocido influencer mexicano, Kunno, recientemente brindó una entrevista a Hoy Día, en el que finalmente ha revela si es que Ángela Aguilar actualmente se encuentra embarazada de su esposo, el cantante del regional mexicano, Christian Nodal, en medio de la polémica que enfrenta el de origen sonorense con la argentina Cazzu.

Actualmente, el intérprete de Adiós Amor se encuentra en medio de una serie de dimes y diretes con su expareja, ya que después de que la argentina afirmara que no es un padre presente para su pequeña, Inti Nodal Cazzuchelli, y que no le da una cantidad de pensión alimenticia que considere justa, el sonorense lanzó un comunicado en el que tacha de mentirosa a la cantante y afirma que le da millones de pesos al mes.

Pero ahora, el creador de Ya No Somos Ni Seremos, no solo enfrenta la polémica de Cazzu, ya que recientemente corrieron rumores de que la hija de Pepe Aguilar está embarazada, por lo que ante la cercanía de la pareja con Kunno, se le cuestionó al influencer si era verdad, a lo que este destacó un contundente no: "Pues o sea, obvio (es rumor lo del embarazo)… si no sería el primero en enterarme. No sé si les diría primero, pero sí (es rumor)".

Con respecto a si cree que cuando sea el momento de que la intérprete de Gotitas Saladas quede embarazada, él sería buen tío, señaló que en realidad aunque tiene hermanos menores, no sabe como podría ser cuidando a un bebé y es más de tener mascotas y cuidarlas, que de cuidar bebés: "Pues no sé, no sé qué tan bueno sea de tío. Tengo hermanos y todo, pero ahorita, la verdad, yo soy más de mascotas y perritos".

Finalmente, el participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que por el momento solo puede decir que la joven no tiene planes de convertirse en madre, y aunque la estén embarazando desde el día uno que anunció su romance con el mexicano, en realidad ella se encuentra muy enfocada en seguir sacando adelante su carrera musical: "Ahorita su proyecto de vida es su música, su gira, su familia y sus amistades".

Fuente: Tribuna del Yaqui