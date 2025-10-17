Abuela de Aldo de Nigris responde a Adrián Marcelo tras polémica oferta de entrevista

Monterrey, Nuevo León.- De nuevo, Adrián Marcelo se inmiscuyó en un tema que lo colocó en el ojo del huracán, pues todo comenzó con una propuesta pública que le realizó a Leticia Guajardo, mejor conocida como Doña Lety Alegría. El regiomontano desea entrevistar a la abuela de Aldo de Nigris, tercer ganador de La Casa de los Famosos México, y ahora recibió la tan esperada respuesta.

Como es frecuente, el comediante utilizó la red social X (antes Twitter) para hacerle un llamado a la madre de Poncho de Nigris: "Le ofrezco 150 mil pesos a la Sra. Leticia Denigris para grabar Un Porro Con. Si acepta, favor de ponerse en contacto con mis socios para coordinar los detalles de dicho encuentro", escribió en la plataforma, obteniendo numerosas reacciones de los internautas.

Es relevante recordar que, en el pasado, entrevistó a la madre de Gala Montes, situación que fue cuestionable debido a que, aunque desde hace tiempo Crista Montes de Oca y la protagonista de Diseñando tu amor (2021) están distanciadas, algunas personas consideran que al final del día es su hija. Además, es de conocimiento general que Adrián Marcelo y la cantante no mantienen una buena relación.

En su Instagram respondió al comediante

¿Qué respondió Doña Lety?

La mujer, muy activa en Instagram, respondió a través de un video al presentador de televisión, abordando el tema a su estilo y siendo directa: "Pues Adrián Marcelo anda buscándome, a mí no me han contactado… me anda buscando porque el rating ya se le acabó, yo creo, porque pues perdió La Casa de los Famosos. Iba a ser el ganador y empezó con sus estupideces de psicología inversa y arruinó todo, y yo sinceramente he hecho mucho esfuerzo por mi casa, por mis cosas. Vamos a ver a qué precio llegamos", aseveró.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, no hay nada concreto, aunque se espera que pronto el aludido conteste. En cuanto a Adrián Marcelo, en los últimos días ha estado más activo de lo habitual en la aplicación de Elon Musk, incluso resaltando algunas de las razones por las cuales considera que La Granja VIP México será más exitosa que La Casa de los Famosos México.

Fuente: Tribuna del Yaqui