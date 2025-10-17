Tras defenderla por casarse con Nodal, conductora de 'Hoy' estalla contra Ángela Aguilar

Ciudad de México.- Después de haber defendido a Ángela Aguilar a capa y espada, ante los constantes ataques que ha recibido por su boda con Christian Nodal, apoyando su amor, la reconocida presentadora del programa Hoy y periodista de los espectáculos, Shanik Berman, hace poco no dudo en estallar su contra, acusándola de no apreciar el gesto.

Hace varios meses, cuando Cazzu anunció sus conciertos en la Ciudad de México, Berman junto a Maxine Woodside, fueron de las personas que la ningunearon, afirmando que no iba a llenar el auditorio, y en varias ocasiones han salido en defensa de los cantantes del regional mexicano. En una ocasión, la colaboradora de Televisa, dijo que los jóvenes eran una "pareja hermosa" y que todo México debería de arrodillarse ante ellos.

Pero ahora, hace poco que reveló en Todo Para La Mujer, que Ángela no ha tomado en consideración su defensa y la desconoce, pese a sus mensajes de apoyo, destacando que cuando se conocieron no le hizo cara chueca ni la ninguneó, pero que sí la vio con una cara de que no le importaba saber quién era ella: "No me ninguneó ni me peluseó. No me conoce. Llegué y le dije: '¡Ángela, soy Shanik Berman!', y me hizo como '¿Y?'".

Ante esto, Berman estalló en contra de la hija de Pepe Aguilar, asegurando que ha sido completamente innecesario el que salga a defenderse y que se eche de enemigos a los millones de seguidores y fans que ha hecho la intérprete de Con Otra, por la menor de la dinastía Aguilar: "No me reconoce. No sabe que me he partido la madre, la cara y el corazón por defenderla. ¿Y qué crees? ¡Ella ni me conoce! Y yo que me eché a todos los enemigos de Cazzu de a gratis".

Pero, pese a que sí se mostró molesta con la intérprete de Gotitas Saladas, no ha retirado su postura de apoyo hacía los creadores de Dime Cómo Quieres, asegurando que considera horrible lo que le están haciendo a Ángela de solo llenarla de hate, pues no hizo nada malo en realidad: "En este momento lo que le hacen a Ángela Aguilar me parece terrible. Como sea es una persona, es una mujer que tiene 22 años. Lo único que hizo ella, estando soltera, fue decirle que sí a un hombre que le dijo que estaba soltero".

