De Daniela Romo a Alejandra Guzmán: Conoce a las famosas enfrentaron al cáncer de mama

Ciudad de México.- Desgraciadamente en Televisa, TV Azteca y el mundo del espectáculo mexicano, existen varios casos de famosas que han tenido que enfrentarse al cáncer de mama, unas logrando salir victoriosas, y otras, lamentablemente perdiendo la vida en este proceso tan complicado. La reconocida cantante, Alejandra Guzmán, y la famosa actriz, Daniela Romo, son unas de las que lograron sobrevivir y brindar testimonio de su lucha contra la terrible enfermedad.

1.- Verónica Toussaint

Con solo 48 años de edad, y para sorpresa de millones de mexicanos, Toussaint perdió la vida el pasado 16 de mayo del 2024, a causa del cáncer de mama triple negativo, que había regresado meses atrás. La presentadora de Qué Chulada!, por primera vez se enfrentó al diagnóstico de cáncer de mama en el año del 2021, siendo mediante su programa en el mes de octubre, el denominado contra la lucha de la enfermedad, que dio la dura noticia.

#QEPD | Su alegría y sonrisa llega al cielo



Se nos adelantó VERÓNICA TOUSSAINT, tras una dura batalla contra el cáncer, falleció a los 48 años de edad uD83DuDD4A?@veronicatouss @ImagenTVMex #Espectáculos #México #ImagenTV pic.twitter.com/RrHJXKXrfc — PERIÓDICO SupreMo uD83DuDD34 (@Diario_Supremo) May 17, 2024

2.- Lolita Cortés

La denominada 'Juez de Hierra' de La Academia, reveló hace dos años, que le había sido diagnosticado el cáncer de mama, que llevaba tratamiento de quimioterapia y que tuvo que ser sometida a una doble mastectomía. Actualmente está libre de la enfermedad, pero ha dejado en claro que más que física, en su caso su mayor reto ha sido el mental, pues para ella fue aterrador y llegó a pensar en perder la vida.

3.- Alejandra Guzmán

En el año del 2007, a la hija de Silvia Pinal se le informó de un tumor cancerígeno en uno de sus senos, por lo cual, dos días después fue sometida a una cirugía para que se le fuera retirado y comenzó con su proceso de medicamentos. Actualmente la rockera se encuentra libre de dicha enfermedad y disfruta de su carrera, aunque ahora, se dice que enfrenta severos problemas de salud, de los cuales no ha salido a hablar.

Alejandra Guzmán enfrentó su batalla contra el cáncer de mama, una lucha que compartió con valentía, inspirando a miles a no subestimar la importancia de los chequeos regulares y la autoexploración. Su historia es un recordatorio de que nadie está exento. pic.twitter.com/tWVQ3v3642 — Dra. Tammy Carrillo (@DraTammyC) April 16, 2024

4.- La Choco

En el año del 2023, Jimena Pérez, mejor conocida como 'La Choco', tras haber presentado los Latin Grammy, informó que meses atrás se enteró que padecía cáncer de mama, compartiendo fotos y videos de su tratamiento, el cual derivó en una cirugía en el mes de mayo para extirpar el tumor, y después alrededor de cinco meses de tratamiento, pues poco antes de los Latin Grammy le anunciaron que estaba libre de la enfermedad. Hoy en día, sigue libre y no ha presentado problemas.

5.- Daniela Romo

Uno de los casos más conocidos en la industria del espectáculo es el de la actriz de Alborada e intérprete de temas como De Mí Enamórate, pues en el año del 2011 confesó que en octubre le detectaron cáncer de mama. Romo además de su talento, también era reconocida por su preciosa y larga melena que cuidaba como lo más preciado de su vida, que desgraciadamente tuvo que cortar por completo debido a las quimioterapias. Actualmente la actriz se encuentra completamente sana, su preciosa melena volvió a crecer y sigue haciendo melodramas, como Amor Amargo.

6.- Patricia Reyes

En el año del 2012, la reconocida actriz de melodramas como La Madrastra, fue diagnosticada con la terrible enfermedad, por lo que comenzó con un complicado proceso de tratamiento, que también la llevó a perder el cabello. En el año del 2015, confirmó que estaba libre de todo cáncer y publicó su libro La Vuelta Da Muchas Vidas, para expresar en este todo lo que vivió durante el complicado proceso de recuperación y como lo afrontó.

El mes de octubre es el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, por ello Patricia Reyes Spíndola nos cuenta su proceso contra esta enfermedad y como ha logrado salir adelante. ?uD83DuDC9E#AndoDeBuenas #VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO… pic.twitter.com/0V5MxvG6RR — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 15, 2025

7.- Adamari López

Sin duda otro de los casos más mediáticos de esta enfermedad fue el de la actriz de novelas como Mujer de Madera y Alma de Hierro, pues a sus 33 años en el año del 2005, los médicos le encontraron una masa cancerígena en su seno, por lo que inmediatamente se sometió a las quimioterapias y afrontó una mastectomía parcial y varias cirugías reconstructivas. Hoy en día la expresentadora de Hoy Día se encuentra libre de cáncer, sana y feliz al lado de su hija, disfrutando de su etapa de presentadora.

Orgullosa de aparecer en la portada de la revista @nih @medlineplus. La detección periódica del #CáncerDeMama me salvó la vida y puede salvar la tuya. @NCIespanol @nlm_news @medlineplusesp #CáncerDeSeno https://t.co/05FgnM31LL pic.twitter.com/sXAmUueT1c — Adamari Lopez (@AdamariLopez) November 13, 2020

8.- Alicia Machado

Mientras disfrutaba de un gran éxito en el mundo del espectáculo, desgraciadamente Alicia en el año del 2014 estaba enfrentando su lucha contra el cáncer, confesando que estuvo muy mal a causa de esto: "En el mes de julio del año pasado (2013) me habían detectado unos problemas en los senos, que por grabar La Madame me fui (demorando), el tratamiento no funcionó y estuve muy mala de salud”, declaró en entrevista con CNN. Afortunadamente, la actriz de Una Familia Con Suerte logró salir victoriosa con su lucha tras su complicado proceso de tratamiento y recuperación, siendo hoy en día una de las celebridades más queridas, pero también más polémicas del medio.

¿Cómo fue la lucha de Alicia Machado contra el cáncer? En un emotivo momento, la venezolana nos platicó sobre este duro momento y el reencuentro con su padre #PájarosEnElAlambre uD83DuDC26 en #SaleElSol uD83CuDF1E: https://t.co/kGdRWSB5iO pic.twitter.com/SZyQdf8YmC — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) January 30, 2019

9.- Bárbara Mori

Sin que nadie lo supiera, en el año del 2008, la exesposa de Sergio Mayer enfrentó en silencio su lucha contra el cáncer de mama, hecho que le causó mucha ira con la vida, pues no entendía como a sus 29 años tenía que pasar por el proceso mencionado y evidentemente se aterró pensando que iba a fallecer a causa de esto. Por fortuna, hoy en día, la actriz está libre de cáncer.

10.- Angélica María

Corría el año de 1997 cuando la madre de Angélica Vale, desgraciadamente sufrió dos impactantes golpes en su vida, el primero, el deceso de su madre por cáncer de mama, el segundo, que meses después fue diagnosticada con la misma enfermedad, que la hizo pensar en que iba a perder la vida. Hoy en día, la intérprete de Eddy Eddy está sana y disfruta no solo de seguir gozando de una exitosa carrera, salud y estar con su hija, sino que también es abuela de una nena y un nene, que afirma son su adoración.

