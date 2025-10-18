De 'Snow White' a Gloria Estefan: Rachel Zegler tendrá un nuevo papel en cine

Miami, Florida.- Una enorme sorpresa recibieron los seguidores de Gloria María Milagrosa Fajardo García, mejor conocida como Gloria Estefan, la cual es una cantante reconocida que, gracias a su talento, ha vendido más de 100 millones de producciones musicales alrededor del mundo. Sin embargo, la noticia que dejó impactados a sus fans es que llevará su historia a la gran pantalla.

En entrevista para The Sun, hizo una revelación todavía más difícil de creer, pues la celebridad contó que quien se encargará de darle vida en la ficción es Rachel Zegler, la controversial actriz que interpretó a Snow White en su más reciente versión de Disney. A pesar de que en aquel entonces fue duramente juzgada por no tener similitudes físicas con la princesa de los cuentos de hadas, se caracteriza por tener una excelente voz, al grado de que también trabajó en la obra de teatro West Side Story.

De hecho, mientras conversaba con el medio, la cubanoamericana confesó que le encanta la voz de Rachel, y además puso en evidencia que le sigue el paso a su carrera. En lo que respecta a la biopic, aclaró que aún faltan ciertos detalles por definir, por lo que no hay una fecha de estreno. En TRIBUNA estaremos al tanto de cuando esto suceda y de inmediato te tendremos toda la noticia.

Gloria Estefan

"Seguimos trabajando para obtener luz verde, porque aún estamos definiendo dónde y cómo hacerlo. Esto ha estado en proceso durante bastantes años. Y así es como sucede: trabajas, trabajas, trabajas y, de repente, boom, se activa el proyecto y hay que hacerlo enseguida. Pero ella es encantadora", reafirmó la compositora, que ha ganado tres premios Grammy y cinco premios Grammy latinos.

Rachel Zegler

En su más reciente experiencia en la industria, protagonizó en el West End londinense el musical Evita, donde le dio vida a Eva Perón. Ahora, yendo a un ambiente más comercial, formó parte de las películas de Hollywood Shazam! La furia de los dioses (2023), así como de una de las más populares, por la que recibió bastantes elogios del público: Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (2023).

Fuente: Tribuna del Yaqui