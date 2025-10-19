Quién es el Tío Pepe de 'La Granja VIP' y cómo enseña a los famosos sobre la vida rural

Ciudad de México.- Un personaje que ha captado la atención de los espectadores del popular reality show La granja VIP es el tío Pepe, quien se encarga de que todas las actividades se lleven a cabo a tiempo y en forma, ya que en este caso son seres vivos los que dependen de los habitantes. A continuación, en nuestro medio de comunicación te contaremos un poco sobre este curioso personaje.

De hecho, esta semana los famosos recibieron algunas llamadas de atención, y la más recordada ocurrió cuando olvidaron ordeñar en el horario establecido a una vaquita, lo que provocó que el animal sufriera fuertes dolores y requiriera la presencia de un veterinario. A partir de este incidente, el hombre se mostró más firme: "Si no se ordeña a tiempo, la vaca puede presentar problemas en la ubre".

Un poco sobre el Tío Pepe

Entre sus funciones en La granja VIP está verificar que las celebridades cumplan correctamente con sus labores. Ante cualquier duda, siempre podrán acudir a este experto, quien además es el único que puede llamar la atención al capataz de la semana cuando no acata las órdenes. De hecho, Pepe es fundador y dueño de la Granja del Tío Pepe, que cuenta con más de 30 años de historia.

Encargado de 'La Granja VIP'

De acuerdo con información en línea, este lugar se ubica en la Avenida Camino Viejo a Mixcoac 3515, en la colonia San Bartolo Ameyalco, alcaldía Álvaro Obregón. Actualmente, es el escenario del show que cuenta con miles de fanáticos que lo sintonizan día a día a través de la televisión o prefieren ver el material completo en la transmisión 24/7 de La Granja VIP en la plataforma de Disney Plus.

A todo esto, muy linda la labor de La Granja del Tío Pepe, vayan a seguirlos.

Tratan con mucho amor a sus animales y tienen excelentes visitas familiares.#LaGranjaVIP @lagranjavipmx pic.twitter.com/7lQmcctk4R — Carm Bravo (@CarmBravoS) October 14, 2025

Este día será eliminado uno de los 16 habitantes, quienes son: Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal, Sandra Itzel, Alberto del Río, César Doroteo, Manola Díez, Kike Mayagoitia, Carolina Ross, Lis Vega, Omahi, Eleazar Gómez, La Bea, Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori y Lolita Cortés. Según las encuestas, quien corre más riesgo de abandonar la competencia es Carolina.

Fuente: Tribuna del Yaqui