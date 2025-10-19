¿Regresaron? Ex de Elaine Haro anuncia proyecto con Gala Montes y calla sobre romance

Ciudad de México.- El exnovio de Elaine Haro Aldana, quien formó parte del popular reality show La Casa de los Famosos México, edición 2025, volvió a dar de qué hablar tras ser interceptado por un medio de comunicación, que cuestionó al actor de 33 años sobre su actual relación con la cantante. Sin embargo, en ese encuentro reveló que tiene en puerta un proyecto televisivo al lado de ni más ni menos que Gala Montes.

"Estoy muy contento de compartirles que estamos por arrancar un proyecto; viene nuestro segundo protagonista, lo cual me entusiasma mucho", externó. No obstante, aclaró que, por el momento, no se le permite hablar mucho sobre el tema, aunque sí confesó que el productor ejecutivo es Pedro Ortiz de Pinedo, el mismo que encabezó la telenovela Diseñando tu amor, protagonizada por Gala Montes y Juan Diego Covarrubias en 2021.

De hecho, durante la charla con los reporteros mencionó que, en ese instante, regresaba de una reunión donde habían definido ciertos aspectos de su personaje. Por ahora, se desconoce por completo cuál sería el nombre del melodrama, pero se espera que no pase mucho tiempo para que Ortiz de Pinedo rompa el silencio, teniendo en cuenta que en su trayectoria profesional se encuentran proyectos como La CQ: Nuevo ingreso.

Elaine Haro

¿Regresó con Elaine Haro?

Cuando la cantante Elaine Haro estuvo dentro del programa producido por Televisa y Endemol Shine Boomdog, surgieron diversos rumores de que ellos jamás habían terminado su noviazgo y que solo se habían separado como estrategia para que la joven de 22 años tuviera la libertad de crear un romance ficticio con alguno de los participantes. Dicha hipótesis nunca fue confirmada por las partes involucradas.

"Pues, como saben, yo siempre seré un caballero; siempre me voy a expresar bien de las personas con las que compartí un tiempo, en el que hubo un amor, un cariño; ahora solamente se queda en cariño, y la verdad, siempre les deseo cosas bonitas", puntualizó. Por último, él prefiere mantenerse al margen de su situación sentimental porque considera que, en ocasiones, la información se tergiversa. ¿Crees que hayan regresado?

