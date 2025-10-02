Príncipe William abre su corazón cómo nunca antes sobre la muerte de la Reina Isabel II

Londres, Inglaterra.- Después de tres años de la tan lamentable muerte de la querida y longeva Reina Isabel II, su nieto mayor, el Príncipe William, recientemente ha decidido romper el silencio y abrir su corazón cómo nuca antes, sobre esta tan triste perdida para la Corona y la familia, hablando por primera vez sobre sus sentimientos como nieto por la partida de su abuela, no de su Monarca.

El 8 de septiembre del 2022, el mundo entero quedó en completo shock y todo el Reino Unido se vistió de un triste luto, pues el Rey Carlos III confirmó en un comunicado oficial del Palacio de Buckingham que la soberana del país había perdido la vida, en el Castillo de Balmoral, rodeado del amor de sus nietos y sus hijos, incluso que él estaba junto a su hermana, la Princesa Ana, tomando la mano de Isabel II cuando pasó a mejor vida.

Ante esto, el Príncipe Harry fue muy abierto para externar su dolor ante la partida de su abuela, pero la Realeza no fue tan abierta, y así como Carlos III, Ana y otros familiares, William, externó su opinión a esto con un comunicación oficial que se centraba en remitir mensajes públicos con mucho respeto y solemnidad. Pero ahora, todo cambió, pues durante su aparición especial para la serie de Apple TV+, The Reluctant Traveler, en la cual decidió sincerarse con su conductor y estrella principal, Eugene Levy, William abrió su corazón por primera vez.

El esposo de Kate Middleton, durante su charla con Eugene, declaró que extraña tanto a su abuela, como al Príncipe Felipe de Edimburgo, pero que para él, es muy doloroso no tenerla a ella, y su consuelo es el Castillo de Windsor, pues para él, el alma de su abuela es ese lugar, y trata de mantenerla viva: "Extraño a mi abuela y a mi abuelo. Han cambiado mucho las cosas, así que uno piensa que ya no están aquí, y sobre todo que están en Windsor; para mí, Windsor es ella".

Según sus declaraciones, esa cercanía que tenía con la Monarca, le permite saber cómo mantener vivas las tradiciones y todo como a ella le gustaba en aquel castillo, y ahora, el mostrarlo en la TV, piensa que es una manera de honrarla y mantener vivo su legado "Le encantaba estar aquí, pasaba la mayor parte del tiempo aquí. Mostrarles el lugar hoy es un gran paso, es una cuestión de asegurarme de que lo estoy haciendo como ella quiere que lo vean".

