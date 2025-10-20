En medio del drama con Kevin Federline, Britney Spears hace alarmante confesión sobre su salud

Los Cabos, Baja California.- Britney Jean Spears, mejor conocida como la Princesa del Pop, rompió el silencio respecto al próximo lanzamiento de las memorias de su exesposo, Kevin Federline, las cuales llevan por título You Thought You Knew. En este libro, el hombre de 47 años aborda las supuestas malas experiencias que vivieron y el peligro que, según él, corrieron los hijos de ambos al lado de la celebridad.

De hecho, en uno de los fragmentos Kevin asegura que, en una ocasión, la intérprete de Oops!… I Did It Again fue vista observando dormir a sus hijos mientras sostenía un cuchillo en la mano. Por otro lado, también la acusa de haber consumido alcohol y cocaína durante sus embarazos, e incluso de continuar con esos hábitos durante el periodo de lactancia. Por último, presuntamente reveló que su primogénito, Sean Preston, habría sufrido agresiones físicas por parte de la cantante.

Ante todas estas declaraciones, la artista estadounidense se defendió a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un extenso mensaje que sorprendió a sus seguidores al mencionar que padece "daño cerebral" a consecuencia de experiencias traumáticas: "Tuve una experiencia traumática, como algunos saben, al final de mi libro, donde durante cuatro meses ya no tuve mi puerta privada y se me obligó, de forma ilegal, a no usar mis pies ni mi cuerpo para ir a ningún lugar", expresó, haciendo alusión a su autobiografía The Woman in Me (2023).

Memorias de Kevin Federline

Asimismo, afirmó que ese encierro no solo la afectó físicamente, sino también en su "conciencia". Incluso explicó que los bailes que suele compartir en sus videos funcionan como una terapia que la ayuda a recordar cómo seguir adelante. En cuanto al hombre que alguna vez fue el amor de su vida, le respondió a través de X (antes Twitter), enfatizando que "cuando alguien realmente ama a una persona, no le hace daño".

"Siento como si me hubieran quitado las alas y el daño cerebral me hubiera ocurrido hace mucho tiempo, al 100 por ciento… Por supuesto, he superado ese momento problemático en mi vida y tengo suerte de estar viva. Estoy mostrando mi espalda; un maquillador me dijo: '¿No crees que es demasiado grande?'… La gente es increíblemente cruel… Todavía, hasta el día de hoy, no he volado como solía hacerlo", concluyó la cantante.

Fuente: Tribuna del Yaqui