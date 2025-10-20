Exintegrante de 'La Voz México' desmiente a Lupillo Rivera y niega romance con Belinda

Ciudad de México.- Una de las exintegrantes de La Voz México, que participó en la edición del 2019, a través de las redes sociales, decidió salir a desmentir a Lupillo Rivera, asegurando que en el tiempo que ella estuvo formando parte de la emisión, jamás hubo algo entre él y Belinda en el show, por lo que negó romance entre los entonces coaches, al menos durante la transmisión del proyecto.

Como se sabe, en el año del 2019, Belinda y Lupillo fueron uno de los coaches del reality de canto de TV Azteca, en el cual, mucho se dijo que había nacido el amor entre ellos. Incluso, el propio cantante, conocido como 'El Toro del Corrido', aseguró que fue una relación tan formal que hasta consideraron el ser padre juntos de unas gemelas, que fueron a una clínica de fertilidad para conseguir ese anhelado sueño.

Por este motivo, se ha desatado toda una serie de dimes y diretes, pues comenzaron a sacar a la luz, fotos y videos de la actriz de Mentiras, La Serie, en una fiesta, bailando y cantando con Rivera, por lo que decidió interponer una demanda en contra de Lupillo, para que no hable más de ella y borre todo el material que subió de la artista, a lo que este contrademandó por falsedad de declaraciones. Ahora, en medio de todo esto, en redes sociales una exintegrante del reality ha dado un testimonio clave.

¡Lupillo Rivera CONTRADEMANDÓ a Belinda por FALSEDAD de declaraciones! ¿La cantante ACEPTÓ que SÍ tuvieron una relación? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/dY8RRNtFow — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 17, 2025

A través de la cuenta de TikTok de nombre Angelik, la joven salió a revelar que ella fue una de las participantes y estuvo en el equipo de la ex de Christian Nodal, y que ella, en el tiempo que estuvo en el proyecto, jamás vio que hubiera un interés amoroso, solo que Lupillo sí iba a visitarlas pero los hacía reír a todos, que bromeaba y aligeraba un poco el ambiente para todos y que Belinda sí se divertía, pero que jamás vieron miradas o algo que los hiciera sospechas de un romance.

Por este motivo, agregó que en ningún momento, la intérprete de Bella Traición en algún momento le lloró a Lupillo por dinero o por amor, sino por el contrario, que ella siempre fue muy profesional y siempre trataba de darlo todo en los ensayos para enseñarles, y apoyarlos, dejando en claro que todos se sorprendieron con los rumores de romance, pues no parecía que hubiera algo, sin embargo, aseguró que fuera del proyecto no convivieron y no le consta nada.

Fuente: Tribuna del Yaqui