Maryfer Centeno revela que sus videos sobre Christian Nodal le costaron la monetización en Facebook

Ciudad de México.- Maryfer Centeno, una popular grafóloga y creadora de contenido mexicana, se volvió viral en redes sociales por un video en el que opinó sobre el permiso que necesitó la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, por parte del músico sonorense Christian Nodal para sacar del país a su hija. Sin embargo, este comentario le trajo problemas a la influencer. ¿Tomó represalias?

"Es una forma de decirle mentirosa a Cazzu, ante las declaraciones que dio al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde lo hizo muchísimo mejor que cualquier entrevista que haya dado Christian Nodal. Cazzu ha demostrado ser más inteligente para contestar ante la prensa", declaró Centeno, quien en múltiples ocasiones se ha pronunciado a favor de la trapera.

No pasó mucho tiempo antes de que esto tuviera consecuencias, ya que el domingo 19 de octubre subió otro video en el que comentó que se le había retirado la monetización de Facebook. Aprovechó para aclarar que en ningún momento fue irrespetuosa, pues solo dejó en claro que el comunicado de Nodal no contenía pruebas que demostraran la supuesta mentira de la intérprete de Con otra.

Christian Nodal con su hija

"Me quitaron la monetización de Facebook. Sí, tristemente, porque subí un video de Christian Nodal con el comunicado. (…) El comunicado que mandó Christian Nodal donde dice que Cazzu es una mentirosa, entonces yo lo subí y comenté que ese comunicado no trae pruebas. (…) Al final del día, creo que no se está lastimando el derecho de nadie, no estaba yo ofendiendo absolutamente a nadie", afirmó Maryfer.

De hecho, hace un par de días, la reconocida conductora de televisión Pati Chapoy arremetió contra la progenitora de Inti por "perjudicar" a su pequeña con su comportamiento en los shows. Lo anterior se debe a que Cazzu se caracteriza por incluir bailes sensuales en sus conciertos, algo que para sus fans no representa un problema, aunque todo parece indicar que sí resulta incómodo para la integrante de TV Azteca.

Fuente: Tribuna del Yaqui