Aldo de Nigris acusa a 'Doña Alegría' de robarle dinero dentro de 'La Casa de los Famosos México'

Ciudad de México.- El reconocido influencer regiomontano, Aldo de Nigris, acaba de brindar una entrevista, en la que dejó a más de uno en shock al acusar a Leticia Guajardo, que es su abuela y conocida públicamente como 'Doña Alegría', la que le habría robado dinero cuando él estaba dentro de La Casa de los Famosos México, ¿acaso lo desfalcó con miles de pesos como le pasaría a Gala Montes?

Como se sabe, Lety fue uno de los mayores apoyos de Aldo cuando se anunció su participación en el reality show de Televisa, pues lo acompañó en cada una de sus entrevistas, así como fue parte de los panelistas en cada gala, para abogar por su nieto y todo el team Noche, incluso llegó a pelearse con Mariana Botas, por presuntas situación con Aldo que no le parecieron, como el tema de su chamarra.

Pero ahora, la señora Leticia no está dando de que habla por ser una abuela protectora y amorosa con el exfutbolista, sino que Aldo en una entrevista para Maxine Woodside, aclaró las acusaciones en la que señalan que quería quedarse con parte del premio de los cuatro millones de pesos que ganó: "Lo dicen jugando, lo dicen para hacer polémica. Claro que no es real, de hecho he hablado con ellos y están para lo que me puedan ayudar", aseguró Aldo.

ALDO SEBASTIÁN TAMEZ DE NIGRIS EL VERDADERO ‘A MAN’

pic.twitter.com/kkGoom84LN — uD83EuDD82 (@scorpiodaily0) October 21, 2025

Pero, pese a que el exparticipante de Guerreros 2020, negó rotundamente esta situación, poco después confesó que cuando llegó a Monterrey, se pudo dar cuenta que le faltaba algo de dinero que debía tener por su participación en dicho proyecto, y al investigar, notó que fue su abuela la que le había robado dicha suma: "Llegué a la casa y esos son los verdaderos putaz... con Doña Alegría. Me robó un dinerillo".

Finalmente, en el podcast de su tío, Poncho de Nigris, se burló al respecto, y dijo que ya se sabía como era la denominada 'Doña Alegría', normalizando el hecho de que a veces les agarraba dinero de sus cuentas o sus casas para darse ciertos regalitos: "¿Te chin... lanita o no? Está arreglando la casa, ahí le dimos de todos lados. Le dije: 'No le agarres y arréglale el Jeep que le dejaste', pero ya la conocemos".

Fuente: Tribuna del Yaqui