¡Impactante! La 'Tigresa del Oriente' toma el control de 'Thriller' a días de Halloween (VIDEO)

Lima, Perú.- Juana Judith Bustos Ahuite, mejor conocida como La Tigresa del Oriente, es una polémica creadora de contenido que alcanzó fama en redes sociales tras el lanzamiento de su tema musical Nuevo amanecer (2005), cuando los internautas solían comentar sus videos con humor. No obstante, en pleno 2025, la compositora cuenta con una sólida base de fans que ahora celebran cada uno de sus nuevos lanzamientos.

En esta ocasión, presentó la versión en español de Thriller, el clásico de Michael Jackson, a la que le agregó detalles característicos de su estilo musical. Uno de los fragmentos más representativos muestra su típico humor: "En las tinieblas me siento una felina fantasmal, soy la tigresa, estoy bien thriller, thriller night, nadie quiere salvarte, no te atrevas a gritar", dice en el video publicado en TikTok.

No fue coincidencia que la fecha de estreno estuviera muy cerca de Halloween, ya que la celebridad seguramente busca aprovechar estos días para que el video se convierta en tendencia. La apuesta escénica incluye lentejuelas, estampados felinos y maquillaje brillante, mientras que la locación se desarrolló entre Lima y la selva peruana, lugares donde suele crear la mayoría de sus producciones.

En Instagram cuenta con más de 100 mil 'me gusta'

En el clip se observa a La Tigresa del Oriente en un cementerio, cuando de pronto es rodeada por bailarines disfrazados de zombis, en un tributo al Rey del Pop. Entre los participantes se encuentran Marco Cuba, Katherine Lima, Eddy Nelson, Sergio Álvarez y Bryan Montoya. Sin embargo, la cantante no ha escapado a los comentarios negativos, ya que algunos usuarios critican su actuación y consideran que carece de talento.

Un poco de La 'Tigresa del Oriente'

De acuerdo con información disponible en línea, tras posicionarse en internet, se le otorgó el título de Reina de YouTube. Incluso, a sus 79 años, ha colaborado con diversos artistas como Delfín Quishpe y Wendy Sulca en la canción En tus tierras bailaré. Cabe destacar que también incursionó en televisión: en 2016 participó en el reality show Bailando con las estrellas, y al año siguiente formó parte de Bailando por un sueño.

Fuente: Tribuna del Yaqui