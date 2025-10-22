Dhasia Wezka arremete en contra de Eleazar Gómez y afirma que es un "peligro para la sociedad"

Ciudad de México.- La reconocida influencer mexicana, Dhasia Wezka, recientemente dio mucho de que hablar, pues en sus redes sociales acaba de arremeter en contra del polémico actor de melodramas, Eleazar Gómez, después de que se molestara porque le recordaron su episodio de violencia contra Tefy Valenzuela. La creadora de contenido aseguró que para ella siempre será "un peligro para la sociedad".

Como se sabe, durante su participación en La Granja VIP, Gómez ha tenido una destacada participación, pero no de una manera positiva, pues se le ha tachado de ser "muy pedante", y de tramposo, por lo que en una ocasión, en la primera discusión grupal en una de las pruebas, Alfredo Adame, no dudó en recodarle su pasado como agresor de mujeres, llamándolo "violezar". En noviembre del 2020, fue arrestado por golpear, morder e intentar ahorcar a su entonces prometida, Tefy Valenzuela.

Como era de esperarse, el exactor de Televisa se quejó, señalando que no le parecía que llevaran cosas de fuera, por lo que Dhasia, con total honestidad compartió en su cuenta de Instagram un video, que pide le llegue a Gómez cuando salga, pues le afirma que debe de entender, que en reality, novela o en China, siempre será un agresor: "No importa en qué parte del mundo estés, siempre serás un golpeador de mujeres. No importa en qué reality estés, siempre serás un golpeador de mujeres. No importa en qué si te meten a una telenovela, siempre serás un golpeador de mujeres. Donde tu te pares, siempre serás un golpeador de mujeres".

Ante esto, Dhasia quiso dejar en claro que el actor de Atrévete a Soñar debe de entender que es un hombre que sin importar lo que haga, va a cargar toda la vida con esa situación, pues es un antecedente de sus acciones, y del problema mental que tiene, que para ella, no está haciendo nada al respecto para controlarlo: "Y no es algo que sea de afuera, es algo con lo que tu tienes que vivir, porqué tienes un problema mental y es obvio que tu no estás haciendo nada para trabajar ese problema mental".

La influencer dejó en claro que Gómez debe entender y seguir haciéndose responsable de lo que hizo, pues aunque esté libre, la realidad es que no cometió un acto banal o un error simple, sino que dañó brutalmente a una persona, a una mujer a la que decía amor, y que eso es algo con lo que se debe de vivir toda la vida: "Cab... no es como que le pusiste el cuerno a tu novia, o que le revisaras el celular, tenía mordidas en la cara wey, así que hazte responsable de lo que hiciste, y lamentablemente vas a tener que vivir toda la vida así".

Finalmente, señaló que ella considera que una persona con un problema mental así de fuerte, toda la vida va a ser un peligro para la sociedad y debe de estar bajo vigilancia estricta: "Creo que si eres una persona que tienes una persona con trastornos psicológicos, emocionales y sociales, eres por completo un peligro para la sociedad".

