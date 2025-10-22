(VIDEO) Apio Quijano comparte con emoción que dio el gran paso tras ocho años de relación

Ciudad de México.- Apio Quijano, integrante del grupo musical Kabah, sorprendió a todos sus fans al anunciar que se comprometió tras ocho años de relación con su novio Juanpa Serrano. Aunque el también creador de contenido no ofreció muchos detalles sobre el hecho, sí compartió con sus seguidores un video del instante exacto en que su pareja le hizo la propuesta.

Sobre esta relación amorosa, se sabe que se conocieron a través de sus múltiples plataformas, comenzaron a enviarse mensajes y, a partir de ahí, surgió una bonita amistad que con el tiempo se consolidó en algo más formal. De hecho, una experiencia clave ocurrió cuando coincidieron en una fiesta de un amigo en común; lo sorprendente fue que en ese lugar Juanpa le confesó sus sentimientos, y desde entonces nunca volvieron a separarse.

"Este gran momento ocurrió en junio y fue un instante súper bonito y especial para nosotros. No sabíamos si compartirlo o guardarlo solo para nosotros, porque representa una celebración de los años que llevamos juntos y de la historia que hemos escrito año con año. Gracias por la tan linda respuesta de su parte; estamos felices de que sean parte de este momento, los queremos mucho y esperen noticias", escribió Apio en su cuenta de Instagram.

Propuesta de matrimonio

¿Quién es Juanpa Serrano?

Según información disponible en línea, su nombre completo es Juan Pablo Serrano y actualmente tiene 35 años. Es modelo y creador de contenido mexicano con nueve años de trayectoria. Su trabajo se centra principalmente en temas de estilo de vida, moda y viajes. Una opción para conocerlo mejor es el nuevo capítulo de Pipiris Nights, donde esta semana aparece como invitado especial junto a Apio Quijano.

Planes como pareja

El año pasado, ambos concedieron una entrevista a la revista TVNotas, donde las preguntas se enfocaron en sus planes como pareja. En esa ocasión, aclararon que no tenían intenciones de convertirse en padres, aunque mencionaron de manera breve que la boda estaba en proceso: "Ya lo descartamos definitivamente. Nada de alquilar un vientre ni congelar el esperma ni esas cosas. Cero la paternidad".

