"Me debe una disculpa": Mariana Ochoa arremete en contra de Ari Borovoy y él responde contundente

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano y empresario musical, Ari Borovoy, recientemente ha dado una entrevista en la que dio una contundente respuesta a su excompañera de banda, la cantante y actriz, Mariana Ochoa, después de que esta asegurara que le debe una respuesta, y arremetiera en su contra, por presuntamente haberle hecho un desplante innecesario.

Como se sabe, desde hace varios años, Mariana y parte de los exintegrantes de OV7 tienen problemas con Borovoy por incumplimiento de contrato de los 90's Pop Tour, del que aún no se solucionan muchas cosas, por lo que siguen en medio de problemas legales, y han habido una gran cantidad de dimes y diretes sobre el tema, especialmente de Ochoa, que es más abierta con el tema.

En esta ocasión, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que a ella la invitaron a un evento a cantar junto a Ari, y que ella como una profesional aceptó, pero que ha sido el cantante quién al parecer prefirió rechazar la oferta, y se quedó sola, asegurando que por su lado no hay problemas en lo laboral: "Memo me hizo la invitación, me comentó que si yo tenía problemas en subirme con Ari a cantar, yo le dije que ninguno. Entonces no sé si al preguntarle al otro lado, pues tal vez puso alguna condición, ¿no? Y tal vez por eso ya no me... Y tal vez por eso no se dio".

Con respecto a temas personales, también señaló que ella no tiene problema alguno en verlo en algún evento y saludarlo, pues sigue siendo parte de su ética, destacando que jamás va a tratar mal a nadie, además de agregar que ella ya se lo ha topado, y sigue siendo tan cordial como siempre: "Yo siempre lo he saludado. Hicimos una gira juntos donde él se hizo el enojado después de un problema en donde su oficina nos falló a todos. Después, siempre lo he dicho, se reivindicó de alguna manera, pero jamás se recibió una disculpa

Finalmente, en Venga la Alegría, compartieron la respuesta de Ari, que fue tajante y contundente, asegurando que a él lo invitaron y él aceptó sin problemas, destacando que tampoco tenía problema si a él le hubieran dicho algo, pero en realidad no sabía que había algo planeado con Mariana: "Ahorita me echo aquí una canción sorpresa para el maestro Memo Méndez Gil. Te quiero tanto, tanto que es un himno. Me invitó Roberto Cantoral hace algunos meses. Le dije que sí, aquí estoy feliz de la vida".

¡La dejo plantada! uD83EuDD2F Mariana Ochoa asegura que Ari Borovoy la dejó vestida y alborotada, pues en un evento iban a compartir escenario, pero él jamás llegó, asegura que el cantante y productor le debe una disculpa. uD83DuDE05uD83DuDE25#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

uD83DuDC49uD83CuDFFC… pic.twitter.com/QdP5aY0xM1 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui