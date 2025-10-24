Alberto del Río, 'El Patrón', gana la salvación: Conoce a quién salva y a quién nomina en La Traición

Ciudad de México.- El reconocido luchador profesional, Alberto del Río, resultó ser el gran afortunado de haber ganado la salvación, por lo cual además de salvarse él mismo de la zona de riesgo de eliminación, también podrá hacer lo mismo por otro famoso. Según pistas dadas a lo largo de la semana por 'El Patrón', ya se sabe quién podría ser el segundo salvado de la semana y a quién nominará directamente en La Traición.

El pasado miércoles 22 de octubre, se vivió La Asamblea, resultando en que el luchador, junto a Eleazar Gómez, Lis Vega y Sandra Itzel, fueran los nominados de la noche. Por fortuna para los cuatro, existe la dinámica de La Salvación, la que al que gane no solo le da el poder de autosalvarse, sino que puede sacar a otro de los nominados de la placa de riesgo, pero en su lugar, poner a uno de los que no están nominados, por lo cual se llama La Traición.

La dinámica de La Traición se realiza la noche de este viernes 24 de octubre, y según lo revelado por el propio Alberto, la afortunada en salir de la zona de riesgo sería Vega. Como se sabe, antes de que ocurriera la dinámica de La Salvación, el exluchador de la WWE, se acercó a la actriz y le dijo que si él ganaba, iba a sacarla a ella de placa, pero que si ella ganaba, que lo sacara a él, destacando que deberían de ayudarse mutuamente: "Yo te saco a ti y tú me sacas a mí. Vamos a concentrarnos y ayudarnos mutuamente", le dijo.

Pero, después de que 'El Patrón' ganara, al confesarle a Omahi la situación, este le dijo que no salvara a la exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy, sino que en realidad comenzó a señalarle que era mejor salvar a Sandra, porque ya tenían una especie de alianza y los podría fortalecer, a lo que este señaló que no sabía, y pensaba aún en salvar a Vega, para unirla a esa alianza que tenían.

Cabe mencionar que en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de La Comadrita, hay una encuesta desde el pasado miércoles 24 de octubre, en el que se puede ver que Lis y El Patrón están en la cima de los más votados, con el 57.6 y 20.1 por ciento, respectivamente, mientras que Sandra y Eleazar tienen el 16.3 y el 5.9 por ciento, lo que haría al exactor de Televisa el eliminado de la segunda semana, cosa que podría cambiar, si es que Alberto lo salva a él, y también de a quién mande en lugar de Lis.

¿A quién le vas a dar tus votos de Salvación? #LaGranjaVIP — La Comadrita (@lacomadritasoy) October 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui