¿Está embrujada 'La Granja VIP 2025'? Captan una figura misteriosa en plena transmisión (VIDEO)

Ciudad de México.- Cada vez se suman más espectadores al popular reality La Granja VIP 2025, o al menos eso reflejan las tendencias en X (antes Twitter), donde prácticamente todos los días se utiliza el hashtag #LaGranjaVIP. Desde su estreno el pasado 12 de octubre, comenzaron los conflictos, y ahora está más que claro cuáles serán los habitantes que formarán alianzas y aquellos que, por el contrario, cuentan con el apoyo del público.

Uno de los participantes que inició con más fuerza fue Sergio Mayer Mori, quien incluso llegó a ser comparado con dos de los favoritos de La Casa de los Famosos México en su edición 2025: el ganador Aldo de Nigris y el noveno eliminado Aarón Mercury. No obstante, esa popularidad ha ido disminuyendo. Un claro ejemplo es que recientemente se le prohibió convertirse en capataz la siguiente semana por haber desobedecido las reglas.

¿'La Granja VIP' está embrujada?

Aunque algunas situaciones pueden explicarse fácilmente, como la caída en la imagen de Sergio Mayer, otras resultan un misterio difícil de aclarar. Tal es el caso de lo que captó durante la madrugada del 20 de octubre una cámara de vigilancia del cuarto de los peones, pues varios internautas aseguran que se observa un reflejo extraño en el espejo de la habitación. ¿Habrá un fantasma en el rancho?

Supuesto fantasma captado en cámara

Según las hipótesis, se distingue una figura blanca y translúcida que se mueve con bastante rapidez, ya que en segundos desaparece. Evidentemente, hay quienes piensan que se trata de un montaje; otros lo definen como algo paranormal, y también están quienes creen que solo es personal de producción realizando su trabajo. En redes sociales el video ha sido compartido numerosas veces, lo que incrementa la duda.

Que fue esto despuu00e9s que apagaran la luz al cuarto de los peones se escucharon como pasos y se vio algo en el espejo ud83dude31 Posted by Toni Soto on Monday, October 20, 2025

"Bea hoy viernes en la mañana andaba muy seria y dijo que muy temprano, a las 4:00, escuchaba voces de mujeres en la casa y es la segunda vez que ve cosas. Y no le cree nadie. Hasta Fabiola la tiró a loca y dijo 'ay no'", relató Alonso Coral a través de su perfil en Facebook. Por su parte, Bella Mar Casillas considera que solo es un reflejo producido por las cámaras: "En mi casa tengo cámaras y a veces detectan exactamente así, perooo tengo un foco que como que hace falso contacto y parpadea, entonces en las cámaras se ve así, como que alguien pasa, pero es una sombra, así como se vio ahí".

