Esto es lo que debes saber sobre 'Selena y los Dinos: A Family’s Legacy', el nuevo documental de Netflix

Ciudad de México.- Selena Quintanilla, a pesar del tiempo transcurrido desde su fallecimiento, continúa cautivando a las nuevas generaciones que siguen escuchando su música. En esta ocasión, el servicio de streaming más famoso, Netflix, estrenará un documental titulado Selena y los Dinos: A Family’s Legacy, el cual busca abordar la historia de La Reina del Tex-Mex, pero ahora desde un enfoque más personal.

Por lo tanto, se espera que la producción relate algunos aspectos de la vida familiar de Selena, así como la razón detrás del éxito de los Quintanilla. En caso de estar interesado en verla, se estima que estará disponible el próximo 17 de noviembre de 2025. En cuanto a los detalles más profundos, el filme fue dirigido por Isabel Castro y, por supuesto, cuenta con la participación de los padres y hermanos de la estrella texana, pues los productores ejecutivos son Suzette y A.B. Quintanilla.

De acuerdo con información extraoficial, la cinta incluirá videos caseros, grabaciones inéditas y recuerdos personales jamás antes vistos, a los que decidieron llamar La Bóveda, un archivo lleno de cintas VHS, Betacams y memorias digitales que documentan los inicios de la agrupación. De hecho, la realización fue presentada públicamente durante la Billboard Latin Music Week 2025, con la participación de Suzette Quintanilla e Isabel Castro.

Yolanda Saldívar

"Queríamos contar nuestra historia con autenticidad y mostrar a Selena no solo como artista, sino como hermana, hija y esposa", expresó Suzette. Cabe mencionar que, aunque se incluirán canciones, el enfoque principal está en sus momentos de vida, los más difíciles sacrificios y aquello que la hacía fuerte. La directora busca mostrar a la mujer real con emociones detrás de la celebridad.

Selena y Los Dinos premieres November 17.



Celebrating the life and legacy of the Queen of Tejano, Selena Quintanilla, captured through never-before-seen footage from the family’s personal archive. pic.twitter.com/MBVM6tjxAn — Netflix (@netflix) October 21, 2025

La última colaboración de la familia Quintanilla con Netflix fue la bioserie Selena: La Serie, protagonizada por Christian Serratos. Precisamente, su asesina Yolanda Saldívar permanece recluida en la Unidad Patrick L. O’Daniel, en Gatesville, Texas. En marzo de 2025 se informó que tenía posibilidad de obtener libertad condicional, pero las autoridades texanas se la negaron, por lo que deberá esperar hasta 2030 para volver a solicitarla.

Fuente: Tribuna del Yaqui