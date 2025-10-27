¡Atención fans! Demi Lovato anuncia gira por Norteamérica en 2026 con shows en varias ciudades

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde hace tiempo, los fans de la reconocida estrella pop Demi Lovato esperan un nuevo proyecto musical, ya que últimamente la exintegrante de Disney ha retomado su actividad en el ámbito del canto. Esto queda demostrado con el anuncio de que, a partir de abril de 2026, realizará la gira norteamericana It’s Not That Deep, que abarcará 23 ciudades.

En redes sociales, sus fieles seguidores mostraron gran entusiasmo por esta noticia. Incluso, se sumaron a la tendencia en X (Twitter) personas que, si bien disfrutan de sus canciones, no se consideran fanáticos absolutos: "Me gustan algunas canciones de Demi Lovato a lo largo de su carrera, pero no soy como un fanático total. Pero se sintió bien verla en vallas digitales por todo Minneapolis hoy, promocionando su nueva gira. ¡Siempre es genial ver a las mujeres del pop mostrando cariño por nuestra ciudad!", escribió @DerekPlease.

Totalmente en vivo

La gira norteamericana It’s Not That Deep coincidirá con el lanzamiento de su álbum de estudio homónimo. Entre las ciudades contempladas se encuentran Charlotte, Carolina del Norte, así como Orlando, Atlanta, Washington, Toronto, Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles, finalizando en Houston, Texas, el 25 de mayo de 2026. Los boletos estarán disponibles a partir del 31 de octubre de 2025.

Fechas de sus presentaciones

Recientemente, Demi agotó entradas para su presentación en el Hollywood Palladium de Los Ángeles, donde interpretó éxitos como Cool for the Summer y Heart Attack. A pesar de que hasta el momento de la elaboración de esta nota la información es limitada, nuestro medio se compromete a mantenerse atento a cualquier novedad sobre este asunto que ha generado gran revuelo entre sus admiradores.

En su cuenta de Instagram, la cantante expresó: "¡¡NO ES TAN PROFUNDO TOUR!! ¡¡El sábado por la noche en el Palladium fue solo el comienzo!! US/Canada – no puedo esperar a volver contigo y bailar estas canciones juntos noche tras noche. ¡Y somos tan afortunados de tener al increíblemente talentoso @adelajergova unirse a nosotros! Una estrella absoluta que va a hacer volar tu mente. Esto va a ser tan divertido, ni siquiera puedo contenerlo… ¡NOS VEMOS MUY PRONTO!".

