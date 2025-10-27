J.K Rowling vuelve a la polémica al reafirmar su postura en contra de la transexualidad

Los Ángeles, Estados Unidos.- De nueva cuenta, la reconocida escritora británica, J.K Rowling, acaba de emplear sus redes sociales con un movimiento inesperado, pues una vez más ha reafirmado su postura tan escandalosa, sobre estar en contra de la transexualidad, que de nueva cuenta, la ha regreso a la polémica, pues señala una vez más que esto es solo una manera de dañar las mentes de los menores.

Como se sabe, Rowling tiene desde el año 2020 siendo tachada de transfóbica, recibiendo numerosos ataques de defensores de la Comunidad LGBTQ+, después de que compartió su opinión tan critica y severa en contra de los derechos de las personas transgéneros, destacando que esta creencia, de que un hombre se puede sentir mujer y transformarse en una, no es algo normal y solo una manera de "ofrecer cobertura a depredadores como pocos antes".

Hace unas cuantas semanas, el tema que lleva cinco años, volvió a causar revuelo, cuando Ema Watson habló de esta situación en una reciente entrevista, en la que señaló que ella ama a Rowling aunque no comparta su ideología sobre el tema de los transgéneros y de la comunidad LGBTQ+, espera que ella tenga la mente abierta para respetarla y aceptar a gente que no crea lo mismo que ella, a lo que Rowling arremetió con severidad en su contra y se mantuvo firme en su postura.

I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.



I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc — J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025

Ante el tema de la escritora y la protagonista de Harry Potter, la diputada laborista Carolyn Harris, acaba de asegurar que Rowling con su opinión solamente está fomentando el odio, aunque tenga razón en la cuestión biológica, sigue dando un punto que considera violento: "Ella (J.K. Rowling) cree que si naces hombre, nunca podrás convertirte en mujer. Biológicamente tiene razón, pero cuando se introduce este nivel de odio en un debate, la racionalidad se va por la ventana".

Por este motivo, la escritora británica, decidió emplear su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, para dejar en claro que ella no lanza odio ni hace comentarios violentos, sino que solamente habla con la verdad y no todos quieren verla: "No es odio decir la verdad. No es odio defender los derechos de las mujeres y las niñas. No es 'odio' estar profundamente preocupado por un experimento médico sin evidencia en menores. La racionalidad desaparece cuando pretendemos que los hombres pueden ser mujeres".

It is not ‘hate’ to speak the truth.

It is not ‘hate’ to defend the rights of women and girls.

It is not ‘hate’ to be deeply worried about an unevidenced medical experiment on minors.

Rationality goes out of the window when you pretend men can be women. https://t.co/t3T5JRtM8b — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 27, 2025

