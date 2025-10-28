Anuncian la muerte de reconocido actor a los 88 años; presidente de Chile lamenta la pérdida

Santiago de Chile, Chile.- Hace algunas horas se confirmó la muerte del reconocido actor chileno Héctor Tito Noguera, quien tenía 88 años. La noticia fue anunciada a través de una transmisión en vivo, causando un enorme impacto, ya que se trata de una figura muy destacada del mundo del entretenimiento: "Como equipo, como canal, como ciudadanos, queremos comunicar el fallecimiento del actor Héctor Noguera", expresaron los comunicadores de Meganoticias.

Aunque sus familiares prefirieron vivir su duelo de manera privada, se sabe que el ganador del 12.º Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile había sido previamente diagnosticado con cáncer. Según medios locales, su propia hija, la actriz Amparo Noguera, señaló que el estado de salud de su padre no era favorable, aunque él decidió continuar trabajando hasta que sus fuerzas se lo permitieron.

Se despide el presidente de Chile

A través de su perfil en X (antes Twitter), Gabriel Boric Font compartió una emotiva despedida: "Gracias Tito por tu compromiso con la cultura y con la construcción de un país más justo. Un abrazo gigante a su familia: Claudia, Piedad, Amparo, Emilia, Diego y Damián. En honor a su vida he decidido decretar Duelo Oficial hoy martes 28 de octubre, en todo el territorio nacional", expresó el mandatario.

Héctor Eugenio Noguera Illanes (@Chileactores)

Un poco sobre la vida de Héctor Noguera

Héctor Eugenio Noguera Illanes nació el 8 de julio de 1937 en Santiago de Chile. Entre sus logros más destacados se encuentra la cofundación del Teatro Camino, un espacio dedicado a las artes escénicas, donde impulsó y formó a numerosos artistas. En cuanto a su labor en televisión, trabajó en melodramas considerados emblemáticos, como Sucupira, Romané, Pampa Ilusión y Machos.

Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile. Se va físicamente pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar… pic.twitter.com/tIXKUAsJmZ — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 28, 2025

También se sumaron a la ola de mensajes en redes sociales la Corporación de Actores y Actrices de Chile: "Con profundo dolor lamentamos informar la sensible partida de nuestro socio fundador, eterno compañero y legendario artista nacional, Héctor Noguera. La partida de Tito nos conmueve y enluta. Su talento generoso, su humanidad y compromiso con la cultura iluminan nuestra memoria", puntualizaron.

Fuente: Tribuna del Yaqui