Jorge Ortiz de Pinedo da triste noticia de Ana Bárbara y exige a la ANDA sus 34mdp: "No pagan"

Ciudad de México.- El reconocido actor mexicano, Jorge Ortiz de Pinedo, recientemente brindó una entrevista para hablar sobre un evento para apoyar a los actores de la tercera edad, sin embargo, en ese momento aprovechó para dar triste noticia sobre la ausencia de la cantante, Ana Bárbara, además de hablar sobre los 34 millones de pesos que le exige a la ANDA, pues se los deben y no lo pagan.

Dado a los problemas financieros que ha tenido La Casa del Actor, de nueva cuenta, Jorge Ortiz, ha decidido armar un evento para recaudar fondos que son usados para mantener dicho asilo de actores mayores que ya no pueden trabajar por su avanzada edad y que reciban atenciones médicas digna, como fue en su momento su caso a causa de complicaciones con su cáncer de pulmón y en su espera para trasplante.

Tristemente, en entrevista con Venga la Alegría, al hablar del evento, declaró que la intérprete de Bandido tuvo que restarse del barco, debido a que está accidentada y el médico le dijo que no podía participar en este evento, ya que podría perjudicarla: "Ana Bárbara es mi amiga y la quiero mucho, y ella es solidaria, pero ella tuvo un problema, un accidente con su naricita y esto es muy pronto, es dentro de 10 días, y el doctor le dijo 'espérate, no te metas en este lió'".

Pero, pese a que en esta ocasión la intérprete de Qué Poca y Lo Busqué, no podrá ser parte, dejó en claro que ella misma le dijo que si planeaba hacer otro después de este, ella estaba dispuesta a sumarse de nueva cuenta sin contratiempo alguno, por lo que Jorge le mandó un nuevo agradecimiento: "Ana Bárbara me dijo 'oye, cuando quieras hacerme otro', con Ana Bárbara se puede hacer otro, o sea, con Ana Bárbara y sus amigos se puede hacer otro diferente".

Finalmente, quiso agradecer a todos los artistas que han aceptado participar en el evento para tratar de recaudar más fondos, como es el caso de Laura Zapata, Los Dandys, Aída Cuevas, Maribel Guardia, en el ámbito de la música, mientras que Dalilah Polanco, estará en la conducción. Sobre el tema de los 34 millones de pesos, señaló que la ANDA sigue sin querer pagarlos, pese a que saben que pertenecen a La Casa del Actor.

