'No Me Sigas'; la película mexicana que aterrorizará las salas de cine

Ciudad de México.- Octubre es el mes por excelencia del terror en la pantalla grande y este 30 de octubre se estrenará una de las apuestas más importantes que tiene el país en este género; se trata del largometraje 'No Me Sigas'.

Dirigida por los hermanos Ximena y Eduardo Lecuona, protagonizada por Karla Coronado (Un actor malo), Julia Maqueo (Mujeres asesinas) y Yankel Stevan (Control Z), esta película tiene grandes elementos que la etiquetan como garantía.

'No Me Sigas' es la primera producción original mexicana de Blumhouse, filmada en secreto en la Ciudad de México, y que cuenta con una narrativa anclada a una temática real: los charlatanes de internet que dicen poder invocar entes sobrenaturales.

Escrita por Ximena Lecuona, quien fue seleccionada por Variety como una de las 10 guionistas más prometedoras en 2022, la cinta se filmó en la capital del país durante cuatro semanas. Con un poderoso guion, una duración de 82 minutos y una estética visual. Además, un sello que caracteriza a la película es que logra conectar con una generación obsesionada con la exposición, lo viral y el espectáculo digital.

Con música original de Craig Davis Pinson, fotografía de Selene Berazueta y diseño de sonido de Mario Martínez Cobos, 'No Me Sigas' se posiciona como uno de los estrenos más esperados para la temporada de Halloween. La cinta se estrenará exclusivamente en cines de México y Centroamérica. Cabe destacar que Wild Sheep Content estará a cargo de su venta internacional.

'No Me Sigas' es más que una película: es una advertencia. Lo que finges para entretener al público puede volverse real. Y cuando lo haga, será demasiado tarde para dejar de grabar.

Este fin de semana llega a cines #NoMeSigas, la primera producción de Blumhouse hecha en México con Karla Coronado, Yankel Stevan (@YankelStevan) y Julia Maqueo; dirigida por Eduardo y Ximena García Lecuona.



Ideal para la temporada de sustos. pic.twitter.com/h75Mv48rYL — Muchas Pelis (@muchaspelismx) October 28, 2025

Sinopsis

La historia sigue a Carla, una joven desesperada por viralizarse, que se muda a un edificio supuestamente embrujado y comienza a fingir rituales paranormales en su departamento, pero lo que inicia como una farsa pronto se transforma en una auténtica pesadilla, cuando una entidad maligna comienza a manifestarse frente a sus seguidores y ante ella misma, hasta que ya nadie —ni siquiera Carla— puede distinguir qué es actuación y qué es horror verdadero.

