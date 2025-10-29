Cazzu presume FOTO en la playa y fans se escandalizan por el costo del traje de Inti; superaría los 10mp

Ciudad de México.- En medio de su escándalo de pensión alimenticia, la reconocida cantante de trapera argentina, Cazzu, acaba de volver a dar de que hablar, pues fans se escandalizaron, ante la filtración de la exorbitante cantidad que costaría el traje de baño que usó su pequeña hija de dos años de edad, Inti Nodal Cazzuchelli, en las playas de México. Esto pasó después de que la artista compartió foto al lado de la pequeña durante su viaje a tierras Aztecas por su gira Latinaje.

Hoy en día, la reconocida rapera argentina, se encuentra con el apoyo de millones de mexicanos y de gente alrededor del mundo, ante su batalla en contra de Christian Nodal, por los derechos de la menor de edad, especialmente con el tema de la pensión alimenticia, pues aunque Cazzu es una mujer independiente, señalan que es deber del sonorense el proporcionarle parte del sustento a la pequeña.

Dicho apoyo se vio reflejado en la reciente visita de la creadora de Con Otra y Dolce, a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades de la República Mexicana por su antes mencionada gira, en la que corearon sus canciones a todo pulmón, bailaron y le gritaron mensajes de apoyo. Para la cantante fue tal su fascinación por el país, que decidió presumir sus momentos más memorables, que incluyen un viaje a la playa con su pequeña.

Pero, en medio de los halagos y el apoyo del público, en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, del periodista Hugo Maldonado, cientos se han escandalizado por estas imágenes, y no por lo que se ve en ellas, sino por el hecho de que el mexicano, afirmó que el traje de la menor está evaluado entre 13 y 15 mil pesos mexicanos, lo que para muchos es un "lujo innecesario", incluso hubo quienes aseguraron que tal vez por eso pediría más pensión a Nodal aunque no la necesite. Sin embargo, también hubo mensajes en defensa, en el que afirman que por algo trabaja tanto.

Cabe mencionar que hasta el momento, la intérprete de La Cueva no se ha pronunciado con respecto al hecho de los costos que dicen tendría el atuendo de su pequeña hija, pero, no se espera que la rapera en algún momento hable del tema, ya que no suele responder a las polémicas en las que se ve envuelta, como pasó por casi un año con el tema de la boda de Nodal y de Ángela Aguilar a un par de meses de su separación.

Cazzu presume foto en la playa con su hija Inti, usando traje de baño 'Dolce & Gabbana' de 15 mil pesos y gorra 'Polo Ralph Lauren' de $1 336 pesos



¿derroche o necesidad?#cazzu #christiannodal #DOLCEGABBANA pic.twitter.com/sW1E6ujMcK — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) October 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui