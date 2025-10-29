El comediante Germán Ortega sufre percance automovilístico antes del 'Tenorio Cómico'

Ciudad de México.- La ausencia de Germán Ortega, reconocido comediante mexicano que junto a su hermano Freddy ha hecho reír al público durante años con su característico humor en el dúo Los Mascabrothers, causó sorpresa durante la conferencia de prensa del Tenorio Cómico, pues alarmó a los presentes que no asistiera al evento al que previamente había confirmado su participación. Fue su hermano quien despejó las dudas. ¿Está grave?

En realidad, no hay motivo de preocupación, ya que solo sufrió un pequeño accidente vehicular. Según el propio Freddy, su hermano tuvo un leve inconveniente y debía esperar la llegada de los seguros. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, Germán no se ha pronunciado al respecto, por lo que mantiene a su fandom a la expectativa. En TRIBUNA te informaremos cualquier novedad sobre este asunto.

"Tuvo un percance de coche, nada más, un llegue y nada más. Pero ya sabes, en lo que llegan los seguros y todo este rollo. A mí me acaba de pasar en la lectura del Tenorio, un tráiler no se quiso parar, se dio la vuelta y se llevó todo mi lado izquierdo. Son cosas que pasan en esta ciudad, que es medio caótica", aseveró el actor de doblaje que dio voz a Ernie en El espanta tiburones (2004).

Freddy asegura que todo está bien con su hermano

De hecho, aprovechó la pregunta para contar que en el pasado le sucedió algo semejante a lo de su hermano, cuando él mismo se vio involucrado en un accidente con un tráiler. Aunque no profundizó en los detalles, destacó que tampoco fue algo grave, ya que, en su opinión, este tipo de situaciones son bastante comunes en ciudades con tanta población y congestionamiento vehicular.

"Qué te digo, a veces pasan esas cosas. A mí, afortunadamente, no me ha tocado últimamente, a lo mejor porque traigo un traje de bucito, se me resbala y ando más libre. A veces le ocurren a él esas cosas, a todos nos pasa, pero quizá él lo sintió más fuerte. No le dio tiempo de llegar porque no te puedes mover, tienen que ver todos los asuntos", concluyó, dejando en claro que su hermano se unirá sin inconvenientes a la obra.

