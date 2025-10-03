Redes estallan tras comentario de Aleks Syntek sobre Tito Fuentes de Molotov

Ciudad de México.- La publicación del músico mexicano Ismael Fuentes de Garay, mejor conocido como Tito Fuentes, generó un gran revuelo porque su rostro luce realmente muy distinto y, como te informamos en TRIBUNA, todo se debe a que el hombre tuvo que someterse a once cirugías. Sin embargo, el cantante Aleks Syntek decidió hacer una broma que para muchos fue de muy mal gusto.

El controversial intérprete de Por Volverte a Ver realizó lo que ciertas personas definieron como un comentario malintencionado. Antes que nada, es necesario explicar que Tito lleva un aproximado de 30 años con problemas de adicción, pues desde aquel entonces solía ser prácticamente alcohólico y consumía alcohol en grandes cantidades. Según el miembro de la reconocida banda mexicana de rock Molotov, esto inició por problemas emocionales.

El guitarrista subió una foto a su Instagram donde a lo largo de la nariz y la mejilla se aprecia una cicatriz bastante notoria, misma que se le generó después de tantos procedimientos. Asimismo, en el podcast de Javier Paniagua confesó que sufre de rizartrosis en ambas extremidades, un padecimiento degenerativo que deteriora los cartílagos y le provoca fuertes dolores que alivia con inyecciones cada cierto tiempo.

¿Qué comentó Aleks Syntek?

En varias ocasiones, el originario de Mérida, Yucatán, se ha molestado con los medios de comunicación porque, en su opinión, lo meten en problemas con otras personas del mundo artístico al tergiversar sus palabras. Ahora, el comentario en el post de Tito Fuentes provino de su perfil oficial; lo eliminó tras recibir respuestas de internautas muy indignados por su actuar. El Universal rescató la captura.

"No sé hermano, pero cuando te toque partir y te cremen nos meteremos tus cenizas y todo, mucho hasta el moño en honor al súper Tito, aseveró Aleks. Por consiguiente, un usuario en la plataforma le respondió con total desaprobación: Pues ya te estás metiendo todo lo que puedes, si no, ¿cómo explicas todas las pende** que hablas y escribes?, ¿y qué si te toca partir a ti primero?", enfatizó.

