Kim Shantal arremete en contra de Eleazar Gómez en nominaciones de 'La Granja VIP'; lo acusa de misógino

Ciudad de México.- De nueva cuenta, la reconocida influencer mexicana, Kim Shantal, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que ha arremetido en contra del polémico actor de melodramas, Eleazar Gómez, durante la fogata de las nominaciones de La Granja VIP, por lo que ha acusado de traidor y de ser un misógino, asegurando que no se atreve a enfrentarse a otros hombres,

El pasado miércoles 22 de octubre del año en curso, se realizó la tercera Asamblea en el reality show de la granja, y como era de esperarse, el drama y la polémica se hizo presente a causa de las nominaciones cara a cara, pues los comentarios contra los nominados no les cayeron nada bien, pero, lo que se robó la noche fueron los ataques de Kim en contra del exgalán de Televisa, quien se mostró sumamente molesto.

Durante las nominaciones, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, fue una de las nominó a Eleazar y cuando lo pasó al frente, aseguró que estaba tratando de tomar el papel de villano, pero que le había quedado demasiado grande y que ella lo quiere fuera porque será un zapato en la competencia: "Vas a ser una piedrita en el zapato en la competencia, nos has mentido y has tenido problemas con la mayoría de nosotros, eres malo en el trabajo de la granja, malo en la competencia y subestimas a las mujeres. Eres mal villano porque ese papel te quedó grande".

Pero eso no fue todo, sino que en realidad declaró que era una persona cobarde que no se atrevía a meterse con otros hombres y enfrentarlos, debido a que les tiene miedo y solo se atreve a atacar a las mujeres porque las ve débiles, declarando que además de todo, era un traidor y no merece confianza: "Te faltan los hue... para admitir cuando haces algo malo. Buscas culpables, traicionas la confianza de los demás y jamás te volveré a ofrecer mi amistad ni mi confianza".

Cabe mencionar, que en la segunda semana, Gómez nominó a Sandra Itzel, después de que hubieran hecho un pacto para no nominarse mutuamente, el cual cumplió la intérprete de Gato, pero que él no, causando la molestia de la mayoría de sus compañeras, pues le aplicó lo mismo a Fabiola Campomanes.

Fuente: Tribuna del Yaqui