Drama en Televisa: La Bebeshita se lanza contra expresentadora de 'VLA' en vivo de 'Hoy' por esto

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa se desató tremendo drama al aire, debido a que la reconocida presentadora e influencer mexicana, La Bebeshita, acaba de lanzarse en contra de la expresentadora de Venga la Alegría y actriz, Jimena Longoria, en pleno programa en vivo de Hoy, a causa de un muy poderoso motivo.

Hace un par de días, Jimena y el exparticipante de Survivor México, realizaron una reunión con varios de sus compañeros de Las Estrellas Bailan en Hoy, a la cual, aparentemente no fue invitada la influencer, pues durante sus ensayos, después de dicha fiesta, declaró que se sentía excluida y triste por la situación: "No me invitaron a su carnita asada Gualy y Jimena, me siento excluida. No incluir, también es excluir".

Ante estos señalamientos, la expresentadora de TV Azteca, poco después compartió el video de la cuenta de Instagram de su esposo, en el que aparece que no invita a nadie en específico, sino que dice a todos sus contactos en general, que quienes quieran asistir serán bienvenidos en su hogar, pero, en vivo del programa Hoy, Daniela Alexis insitió en que no era verdad: "Estoy muy indignada porque hicieron un grupito y no estoy de acuerdo", exclamó, mientras que Jimena replicó: "No, a ver, aquí no podemos andar persiguiendo".

Tras esto, La Bebeshita, después de haber presentado su baile con Brandon Castañeda, acusó a Gualy y Jimena de haber hecho un grupo de WhatsApp en el que la dejaron fuera, a lo que la exparticipante de Inseparables, declaró: "No inventes, no es cierto, no hay grupo, o sea, está mintiendo al aire", pero Daniela siguió insistiendo en que era falsa la defensa de Jimena y que sí fue excluida de la situación.

Finalmente, siendo contundente, Longoria declaró: "Aquí no hay grupos, no hay grupos, el que no se enteró es porque no nos seguían", a lo que el presentador del podcast Rudo y Cursi bromeó: "Si siguen así sí va a haber grupo y no van a estar". Por su parte, Bebeshita cerró afirmando que se siente rechazada, pero la pareja de baile y esposos aseguraron que no lo tomaran así porque los querían mucho.

Fuente: Tribuna del Yaqui