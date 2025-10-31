Misterio en torno a la muerte de Sam Rivers: Revelan cómo fue encontrado el bajista de Limp Bizkit

Florida, Estados Unidos.- Murió Sam Rivers el sábado 18 de octubre de 2025 a los 48 años debido a complicaciones derivadas de una enfermedad hepática grave, resultado de años de alcoholismo crónico. Los servicios de emergencia fueron alertados mediante una llamada sobre una persona que sufrió un paro cardíaco en su vivienda en el condado de St. Johns, Florida. Aunque ya te habíamos informado de estos hechos en TRIBUNA, ahora Daily Mail ha dado a conocer nuevos detalles, que aquí te compartimos.

Según el medio estadounidense citado, la persona que decidió llamar a la línea de emergencia de 911, identificada como Keely, relató que encontró al músico "boca abajo en un charco de sangre". Se indica que Sam se desplomó en el baño de su vivienda; se cree que perdió el equilibrio, cayó abruptamente sobre el inodoro y se golpeó, lo que quizás finalmente provocó la pérdida de la conciencia.

"¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Por favor, tengo que darle la vuelta!", exclamaba la mujer aterrada. Los operadores le indicaron que realizara maniobras de reanimación, pero, aunque la fémina conocía el procedimiento, el metalero falleció en la escena. En su momento, la oficina del sheriff señaló que se trató de una "muerte asistida o presenciada", aunque aún no se ha publicado la causa oficial del deceso.

Sam Rivers

Durante varios años, Sam luchó por mantenerse sobrio; en 2017 recibió un trasplante de hígado. Según la testigo, hace tiempo que el músico solía tomar medicamentos para cuidar su hígado, aunque continuaba fumando marihuana y, en ocasiones, consumiendo alcohol. La industria del metal se vistió de luto, y compañeros de banda y colegas se pronunciaron en las diversas plataformas digitales.

"Hoy perdimos a nuestro hermano, nuestro compañero de banda, nuestro latido. Sam Rivers no solo era nuestro bajista, era pura magia: el pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo irremplazables. Su talento era espontáneo, su presencia inolvidable, su corazón enorme", expresó la banda Limp Bizkit en un comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui