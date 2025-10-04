Flor Rubio pide a la prensa no darle más importancia a Susana Zabaleta tras burlas a 'VLA'

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y periodista mexicana, Flor Rubio, recientemente acaba de brindar una entrevista, en la que hizo petición a la prensa de darse a respetar y a su trabajo, por lo que no deben darle importancia ya a la actriz y cantante, Susana Zabaleta, y a su pareja, el comediante Ricardo Pérez, después de que este se burlara de Venga la Alegría, de ella y otros colegas, como Gustavo Adolfo Infante.

Como se sabe, después de que Zabaleta tuviera un encuentro tumultoso con medios como Ventaneando, Sale el Sol y otros, Ricardo se lanzó en su contra, demeritando su trabajo, incluso, a través de La Cotorrisa lanzaron una parodia en contra de los medios de comunicación, como los antes mencionados de TV Azteca y de Imagen TV, especialmente sobre algunos de sus titulares, como fue la propia Flor, que en su momento salió a defenderse.

A días de que saliera dicha sátira en la que hasta se burlaron del incidente que tuvo en Dulce y Picosito donde se escuchó de su micrófono que su marido estaba vendo videos para adultos, la periodista mexicana salió en su defensa, dejando en claro que ella no merecía ese ataque, porque no les había faltado el respeto en ningún momento, pidiendo que ya los dejarán en paz y mejor quedarse en sana paz.

Ahora, en una reciente entrevista sobre La Granja VIP, Flor fue cuestionada por este tema, a lo que decidió pedir que ya se dejara el tema de lado y olvidarán la situación, pues Susana y Ricardo, no están cómodos con la prensa, que él tiene muchos choques con estos, y no lo merecen porque son más los buenos que malos, que son gente buena y trabajadora, que pasa horas esperando, y es una lástima los ponga como malas personas, reconociendo que hay uno que otro agitador, pero no por ello son todos, recalcando que los reporteros respetan a Susana, y lo del aeropuerto fue un incidente en el que nadie buscaba dañarla.

Finalmente, dijo que ya era momento de dejar de perseguirlos, porque el trabajo de periodista es digno, y esto es un ganar ganar, ya que al artista le conviene hablar a la prensa y a la prensa tener a los artistas, pero si no quieren déjenlos, ya que todos merecemos la paz. Con el tema de Gabriel Cuevas, y que exhibiera la presunta infidelidad de Ricardo, dijo que le cuelgan las cosas, declarando que fue Samii Herrera la que lo sacó y él lo retomó nada más.

Fuente: Tribuna del Yaqui